Ivan Lendl bat Larry Stefanki sans arbitre ni juges de lignes!

Le Lipton International Players Championships 1985 a été l’un des changements les plus importants du calendrier ATP à l’ère Open, servant de prédécesseur à ce qui allait devenir le Miami Masters 1000 en 1990. Butch Buchholz a créé le tournoi et la première édition a eu lieu chez Laver’s International Tennis Resort à Delray Beach, réunissant les meilleurs joueurs du monde (Connors et McEnroe n’étaient pas là, cependant) dans ce qui avait été le tirage le plus proche des événements du Grand Chelem, avec 128 joueurs et les cinq meilleures rencontres du quart de finale , y compris le tirage au sort du double mixte!

Le tournoi a été plein de surprises, aucune tête de série parmi les huit premiers ne passant le quatrième tour et Tim Mayotte qui remporterait le titre, venant de deux sets à aimer contre Scott Davis pour soulever sa première couronne ATP. Néanmoins, le moment le plus mémorable s’est produit dès le premier jour (une foule de 12 928 est entrée aux portes ce mardi) lorsque Ivan Lendl a joué Larry Stefanki lors de la séance de nuit.

N ° mondial 3 Lendl a renversé son adversaire pour marquer un triomphe 6-2, 6-0, avec un résultat unilatéral éclipsé par le fait qu’ils ont joué les deux derniers matchs sans arbitre et sans juge de ligne! Ivan marchait vers la ligne d’arrivée quand il a frappé un as douteux à 40-15 dans le quatrième match du deuxième set, avec lui et Larry admettant que cela avait disparu.

Stefanki est venu parler avec l’arbitre de chaise Luigi Brambilla de l’Italie, demandant simplement si le ballon était bon, mais Brambilla n’était pas d’humeur à obtenir des explications, donnant à Larry une pénalité de point pour avoir retardé l’action. Brambilla s’est retiré pour discuter de sa décision avec les autres officiels et c’est le moment qui a amené Lendl dans l’histoire, disant que Stefanki n’a rien fait de mal et que le jeu aurait dû commencer depuis le début.

Brambilla et les juges de touche ont quitté le terrain tandis qu’Ivan et Larry ont décidé de prendre les choses en main et de continuer sans eux, en appelant et en demandant à quelqu’un de la presse de continuer à annoncer le score. Ils ont atteint le point égal dans le cinquième match lorsque Brambilla est revenu sur le terrain, un acte qui n’a fait aucune différence alors que Lendl et Stefanki ont repris là où ils étaient auparavant, forçant l’Italien à quitter le terrain une fois de plus, cette fois de façon permanente.

Les joueurs et la foule ont apprécié l’intégralité de l’épisode et le match s’est terminé quelques minutes plus tard lorsque Lendl a tenu le sixième match pour marquer l’une des victoires les plus étranges de son illustre carrière. Après la rencontre, un chef des superviseurs, Ken Farrar, a entamé une enquête qui n’a apporté aucun changement radical, le résultat étant accepté comme légal et sans autres sanctions pour Ivan ou Larry.

Pourtant, Brambilla n’a pas pu s’échapper comme si rien ne s’était passé, servant de juge de touche pour le reste du tournoi alors qu’il laissait la situation s’échapper de ses mains. Lendl a vaincu John Sadri et Victor Pecci avant de perdre en deux sets contre Stefan Edberg au quatrième tour, échouant à atteindre la finale à seulement trois tournois en 1985, dont Wimbledon et l’Open d’Australie.

“Lendl a dit que nous devrions jouer pendant qu’ils en parlent”, a déclaré Stefanki. “Le tennis est un divertissement et les fans ont adoré. Lorsque l’arbitre a dit que nous devions commencer, nous étions déjà au diable et lui avons dit. Je m’apprêtais à servir et je lui ai juste posé une question simple.

C’était déjà 4-0 et je me battais. Tout ce que je voulais, c’était entendre l’arbitre dire quelque chose. Je voulais voir s’il faisait attention. Cest ce qui est arrivé. Nous avons continué à jouer et l’arbitre est parti. Lendl et moi avons fait nos propres appels et quelqu’un dans la tribune de la presse a continué à annoncer le score.

Nous nous amusions et c’était totalement en contrôle. Le match n’était pas serré et nous voulions juste nous amuser. “” J’ai joué plusieurs fois quand l’arbitre ne connaissait pas le score mais jamais quand l’arbitre est parti “, a déclaré Lendl.

“C’était ridicule. Stefanki est l’un des gars les plus gentils du Tour. Il vient de poser une question et mérite une réponse. J’ai dit à l’arbitre que nous jouerions à l’amour-amour.”