Ivan Lendl remporte le premier titre ATP à Houston en grande pompe

Après une carrière junior notable, Ivan Lendl, 18 ans, a fait ses débuts professionnels à Roland-Garros en 1978, en prenant seulement six matchs contre l’Argentin plus expérimenté Jose-Luis Clerc. En septembre, le jeune a perdu les deux matches de Coupe Davis contre Mark Cox et Buster Mottram sur gazon à Eastbourne avant d’atteindre la demi-finale à Aix-En-Provence, marquant les premières victoires ATP avant une autre défaite sévère contre Clerc, rassemblant lentement l’expérience et l’apprentissage comment rivaliser avec les adversaires les mieux classés.

Quelques semaines plus tard, le Tchèque est passé dans les quatre derniers à Barcelone, devenant l’un des joueurs à surveiller sur la surface la plus lente. De neuf victoires à l’ATP en 1978, Lendl comptait jusqu’à 38 la saison suivante, adoptant un calendrier léger avant le printemps lorsqu’il se qualifiait pour les huitièmes de finale à Roland Garros et la première finale de l’ATP à Bruxelles la semaine prochaine.

Améliorant régulièrement son jeu sur terrain dur, Ivan était le demi-finaliste à Montréal où Bjorn Borg a interrompu son voyage, entrant dans les quatre derniers à Vienne et à Buenos Aires d’ici la fin de l’année pour terminer juste en dehors du top 20, espérant en savoir plus. de la même en 1980.

Préparant le terrain pour une année décisive, le Tchèque a disputé 138 matchs époustouflants entre février et janvier de l’année prochaine (la Masters Cup de 1980 a eu lieu en janvier 1981) et en a remporté 110 pour devenir l’un des meilleurs joueurs du Tour au 20 ans!

Démontrant son talent, sa volonté de fer et sa force physique, Ivan était prêt à défier les rivaux du plus haut niveau sur toutes les surfaces, entrant dans un tournoi après l’autre et devenant seulement le troisième et dernier concurrent avec 110 victoires en une saison de l’ère Open.

Lendl a remporté sept titres ATP et a remporté des victoires épiques qui l’ont rendu encore plus déterminé dans la chasse au non. 1 place, montrant ses compétences sur différentes surfaces et contre différents types d’adversaires pour s’assurer la place lors de sa première Masters Cup à New York, s’inclinant face à Bjorn Borg en deux sets lors du match pour le titre.

Neuf de ces 110 triomphes ont été remportés lors d’événements majeurs, ce qui n’était certainement pas ce qu’il avait espéré, sauvant son meilleur tennis pour des tournois plus petits et participant à dix titres au total. Victor Amaya l’a renversé lors de la finale de Washington avant de courir en profondeur à Rotterdam et Milan sur un tapis intérieur, se dirigeant vers la terre battue et perdant contre le numéro un mondial.

1 Bjorn Borg au deuxième tour de Monte-Carlo. Sans perdre de temps, Ivan a traversé l’océan et est entré à Houston comme sixième tête de série, battant cinq rivaux en style dominant pour soulever le trophée ATP inaugural le 13 avril, quelques semaines seulement après ses 20 ans.

Lendl était le joueur à battre dès le premier tour, abandonnant 23 matchs en cinq rencontres et entamant un voyage incroyable qui lui a valu 94 titres ATP au total, assez pour la troisième place sur la liste de l’ère Open derrière Jimmy Connors et Roger Federer.

Ivan a lancé l’action avec un triomphe de 6-2, 6-2 sur Peter Feigl avant de renverser le futur finaliste de Wimbledon Chris Lewis 6-3, 6-1 pour se qualifier pour les huit derniers. Là, il a battu la tête de série et le champion en titre Jose Higueras 6-3, 6-3, renforçant la confiance et se qualifiant pour la finale avec une victoire de 6-2, 6-3 sur le champion de 1978 Brian Gottfried.

La troisième tête de série, Eddie Dibbs, se tenait entre Lendl et la première couronne ATP et il n’a rien pu faire pour empêcher le jeune Tchèque qui a décroché une victoire 6-1, 6-3, ayant le dessus dans le premier set et cassant Gibbs à 3. -3 dans le set numéro deux pour marcher vers la ligne d’arrivée et conclure une semaine parfaite.