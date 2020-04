Ivan Ljubicic affronte le joueur d’échecs n ° 1 français Maxime Vachier-Lagrave

L’ancien n ° 3 mondial Ivan Ljubicic, qui fait maintenant partie de l’équipe d’entraîneurs de Roger Federer, s’est lancé dans les échecs pendant la période de quarantaine. Désormais, le joueur de 41 ans affirme avoir joué un match d’échecs contre le joueur d’échecs n ° 1 français Maxime Vachier-Lagrave.

Lagrave est l’un des joueurs classés dans le Top 10 du classement mondial des échecs, selon L’Equipe. L’athlète de 41 ans était l’un des 26 joueurs invités à jouer avec Vachier-Lagrave. Ljubicic a donné un bon aperçu de lui-même et a réussi à dessiner avec le grand maître d’échecs avec des pièces noires.

C’était un assez bon effort de la part du Croate, puisque Vachier-Lagrave a terminé avec 21 victoires – 4 nuls – et 1 défaite.

J’ai eu de la chance plusieurs fois. Je remercie @Vachier_Lagrave de m’avoir donné l’opportunité de jouer contre lui et d’avoir été si gentil.

J’espère gagner les candidats et j’envisagerai ensuite de le préparer pour @MagnusCarlsen 🤣🤣🤣 https://t.co/c90w4m3oNI – Ivan Ljubicic (@theljubicic) 10 avril 2020

Vachier-Lagrave a remporté le championnat de France des moins de 8 ans en 1997, les U-10 en 1999, les U-12 en 2000, les U-16 en 2002, la deuxième place des U-18 en 2003 et la victoire des U-20 en 2004. 8/9.

Il a également participé au Championnat du monde d’échecs jeunesse, terminant troisième de la division U-10 en 2000, troisième du championnat U-12 en 2001, deuxième de l’épreuve U-14 en 2003 et troisième de la section U-16 en 2005. Il est devenu Maître International en 2004 et a obtenu le titre de Grand Maître en 2005 à l’âge de 14 ans et 4 mois.