Ivan Ljubicic confirme que Roger Federer continuera de jouer en 2021

Depuis que Roger Federer Il est un professionnel et a travaillé avec différents entraîneurs: Peter Carter, Peter Lundgren, José Higueras, Tony Roche, Severin Luthi, Paul Annacone et Stefan Edberg. Certains partageaient le banc, puisque Luthi, en 2007, accompagnait Roger, jusqu’à aujourd’hui. Mais de tous les autres entraîneurs qui se sont joints, aucun n’a occupé le banc suisse avec Luthi depuis aussi longtemps que Ivan Ljubicic, qui aura cinq ans fin 2020 aux côtés du Suisse, quand Edberg a décidé de se retirer.

Le Croate a récemment discuté avec “ Sky Sports ” de l’avenir présent et immédiat d’un Roger Federer se remettant de son genou, rassurant ses fans et révélant une nouvelle qui rendra le monde du tennis très heureux. “Roger se remet, il fait de la rééducation après une opération du genou. Pour nous ça ne change pas grand-chose, cependant, la malchance que nous avons eue avec cette situation, le programme est le même même s’il n’y avait pas eu le virus. Nous n’avons pas encore En parlant de 2021, le temps ne s’arrête certainement pas et l’année prochaine, il aura 40 ans, mais à cette époque, il n’a jamais fait allusion à un éventuel retrait. “

– Sur la possibilité de jouer à court terme, Ivan Ljubicic convient que ce sera très difficile.

“Les gouvernements des différents pays nous diront quand nous pourrons de nouveau parcourir le monde. Probablement ceux qui ont plus d’expérience pourront mieux gérer le retour sur le circuit, mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passera.”

– Rejoignez ATP et WTA? Ivan Ljubicic est totalement en faveur.

“Je voudrais voir un seul corps qui mène le tennis”, a déclaré Ivan Ljubicic, s’alignant sur Roger Federer. “Un produit dans son ensemble peut avoir une valeur qui est plus du double de l’actuel. Nous pensons également à des entreprises comme Sky, qui pourraient acheter les droits de tous les slams et maîtres des hommes et des femmes. Ce serait très intéressant et la valeur serait également plus que dans les tournois individuels. L’idée est clairement bonne, bien que pour y parvenir, il reste encore un long chemin à parcourir “.

