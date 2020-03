Ivan Ljubicic fait le point sur la guérison de Roger Federer

Roger Federer a commencé à travailler avec Ivan Ljubicic en 2016, s’inclinant en finale à Brisbane face à Milos Raonic et en demi-finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. Le 3 février, le Suisse a dû subir une arthroscopie du genou gauche, revenant à Monte-Carlo et ne jouant que sept tournois cette année-là car il a dû sauter toute l’action après la défaite en demi-finale contre Milos Raonic à Wimbledon.

Ljubicic était là pour attendre, désireux d’améliorer le jeu de Roger et de le mener dans un autre assaut sur les trophées majeurs. Soutenus par Severin Luthi, Roger et Ivan ont fait un travail parfait en 2017, les Suisses ayant décroché deux titres majeurs (son premier depuis 2012) et embrassé une manche 54-5 pour devenir le numéro un mondial.

2 et l’âge de 36 ans et le plus grand rival de Rafael Nadal. Après sept trophées en 2017, Roger en a remporté quatre au cours des deux prochaines années, défendant la couronne à Melbourne en 2018 et restant en lice pour les titres les plus notables malgré le fait qu’il soit l’un des joueurs les plus âgés du Tour.

Avec un revers amélioré, Federer était capable de lutter contre n’importe quel rival, devenant le numéro un mondial. 1 à nouveau en 2018 sous la direction d’Ivan Ljubicic qui a su améliorer le jeu des Suisses et le conduire à nouveau vers le trône de l’ATP.

Après une autre performance fiable en 2019 qui l’avait maintenu dans le top-3, Federer a atteint la demi-finale à l’Open d’Australie en janvier avant d’annoncer une opération au genou qui l’éloignera du terrain jusqu’à Halle en juin, à Dubaï, en Inde. Wells, Miami et Roland Garros.

Tout comme en 2016, Ljubicic attend patiemment le retour de son joueur, voyage en Suisse et passe du temps avec Roger dans ses premiers jours de récupération. Le Croate a partagé des vibrations positives avec les fans de Federer, affirmant que la procédure de guérison se passe bien en ce moment, s’attendant à voir Roger sur le terrain d’entraînement dès que possible.

Federer restera dans le top 10 après son retour en juin, dans l’espoir de frapper le cap gagnant déjà à Halle et à Wimbledon et de se battre pour les gros titres à nouveau malgré ses 39 ans en août.