Ivan Ljubicic ouvre le privilège de travailler avec Roger Federer

Roger Federer a dû subir une opération au genou droit et ne reviendra qu’après Roland Garros. Le champion de Suisse devrait revenir à Halle mi-juin pour défendre son titre devant Wimbledon. Il s’est ensuite retiré de Dubaï, d’Indian Wells, de Miami et de l’Open de France pour donner le temps à son genou de récupérer.

À l’Open d’Australie, le champion du Grand Chelem à 20 reprises a perdu son match de demi-finale contre Novak Djokovic en deux sets, après s’être blessé à l’aine plus tôt dans le tournoi. S’adressant à Tages Anzeiger, son entraîneur Ivan Ljubicic a parlé de Roger et de son rétablissement: «Le tennis coule dans mes veines, c’est mon premier amour.

Je suis reconnaissant pour toutes les opportunités que j’ai eues grâce au tennis, mais aucune d’entre elles n’était plus grande que le privilège de travailler avec Roger Federer. La rééducation de Roger se passe très bien et j’espère être de retour sur le terrain avec lui bientôt.

Roger est ma première, deuxième et troisième priorité, je suis prêt à sa disposition 52 semaines par an et cela restera comme ça tant qu’il aura l’intention de jouer “- a-t-il dit. Federer a commencé à travailler avec Ivan Ljubicic en 2016, perdant en finale à Brisbane face à Milos Raonic et en demi-finale de l’Open d’Australie à Novak Djokovic.

Il restera dans le top 10 après son retour en juin, dans l’espoir de frapper le cap déjà à Halle et à Wimbledon et de se battre pour les gros titres à nouveau malgré ses 39 ans en août.