Ivan Ljubicic remporte le titre contre Andy Roddick

Deux jours après ses 31 ans, Ivan Ljubicic l’emporte sur Andy Roddick 7-6, 7-6 en finale d’Indian Wells 2010 pour décrocher le premier et le seul titre Masters 1000, devenant ainsi le deuxième plus ancien champion à ce niveau après André Agassi.

Un ancien monde non. 3 n’a pas connu un démarrage parfait de la saison 2010, remportant seulement cinq matchs dans les quatre premiers tournois avant de sauver son meilleur tennis pour le grand événement dans le désert, remportant le dixième et, en fin de compte, le dernier titre ATP de sa carrière.

C’était la huitième course d’Indian Wells pour Ljubicic, ne marquant aucune victoire là-bas avant 2005 lorsque Roger Federer l’a abattu au quatrième tour. Ivan a bien joué les années suivantes, s’inclinant à trois reprises en quarts face à Federer, Roddick et Murray en prélude à cette invincibilité en 2010, battant le numéro un mondial.

2 Novak Djokovic et le n ° mondial. 3 Rafael Nadal en route vers la finale où il a affronté Andy Roddick le 21 mars. Le Croate est devenu le premier champion d’Indian Wells hors Federer, Nadal et Djokovic depuis 2003 dans ce qui était la première finale du Masters 1000 sans joueurs des quatre grands depuis Paris 2008 lorsque Jo-Wilfried Tsonga a vaincu David Nalbandian.

Le match pour le titre était également important pour Andy Roddick, essayant de remporter son premier titre notable depuis Cincinnati 2006 (il gagnerait Miami deux semaines plus tard), les deux donnant le meilleur d’eux-mêmes pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Il est intéressant de noter que c’était leur 11e et dernière rencontre sur le Tour et la sixième au niveau Masters 1000, le Croate ayant dominé l’Américain pour la quatrième fois au total.

Servant à 56%, Ljubicic a repoussé les six points de rupture, l’emportant dans les deux bris d’égalité pour ramener la victoire à la maison en deux sets. Il avait l’avantage dans les échanges les plus courts après avoir atteint neuf as de plus qu’Andy, l’Américain ayant le dessus dans les rallyes plus prolongés pour rester en contact tout le temps, avec 84 points pour chaque joueur.

Roddick a dû jouer contre trois chances de pause et tous ceux-ci sont venus dans le tout premier match du match, les repoussant avec trois points rapides pour éviter un revers précoce. Les tables se sont retournées lors du quatrième match quand Ivan a connu trois points de rupture dans son jeu, les effaçant avec style et clôturant le match avec un revers en bas de la ligne pour gagner le score à 2-2.

Andy a contrôlé le rythme depuis la ligne de base dans le reste du set et a gagné un autre point plus étendu avec un smash gagnant à 5-4 pour créer un set point. Ivan a tiré un excellent service pour le sauver et c’était la dernière occasion pour les supporters avant le bris d’égalité.

Le Croate était plus concentré dans les moments cruciaux, remportant tous les points au service et marquant deux mini-pauses pour décrocher le briseur 7-3, écartant ainsi un set du résultat le plus marquant de sa carrière. Tout aurait pu être très différent si Andy avait réussi à convertir l’une des deux chances de pause dans le neuvième match du set numéro deux, refusé par deux bons services d’Ivan qui a clôturé le match avec un as après plus de dix minutes pour rester devant.

Les deux joueurs ont tenu avec facilité lors des trois derniers matchs de service pour établir un nouveau tie-break, un match incontournable pour Andy qui n’avait aucune marge d’erreur. Ljubicic était encore une fois le joueur le plus efficace, marquant la première mini-pause avec un vainqueur à revers à 1-1, s’emparant d’une avance de 5-1 lorsque Roddick a réussi un coup droit facile pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

La star à domicile a retiré une mini-pause au neuvième point et réduit le déficit à 6-5 avec deux excellents points derrière son service avant que Ljubicic ne scelle l’affaire avec un service non retourné pour saisir le triomphe et célébrer la couronne après deux heures et sept heures. minutes, devenant le premier Croate avec le titre de Masters 1000 depuis Goran Ivanisevic à Paris 1993.