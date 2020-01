Ivanisevic & Baghdatis: Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic toujours favoris mais …

S’adressant à Sky Sports avant l’Open d’Australie, Goran Ivanisevic et Marcos Baghdatis ont expliqué quel jeune joueur, selon eux, remportera le Grand Chelem en premier. Ils ont déclaré que même si Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont les favoris pour les plus grands tournois, un joueur de la prochaine génération peut produire une surprise en 2020 et gagner un Major.

Ivanisevic, un ancien champion de Wimbledon, qui entraîne actuellement Novak Djokovic, a félicité Daniil Medvedev: “Il est le plus proche de ces jeunes pour remporter un Grand Chelem.”

L’ancien numéro 2 mondial a ajouté: “J’aime le plus Tsitsipas, c’est mon joueur préféré mais je pense que Medvedev a prouvé en 2019 qu’il était dangereux.

Il est dangereux, il est prêt et 2020 sera une grande année. ”

D’un autre côté, Baghdatis, qui a atteint la 8e place du classement ATP Singles, voit Stefanos Tsitsipas plus susceptible de remporter un Major: “Je pense que Stef le peut.

Ce sera une surprise pour moi mais je pense qu’il est prêt. Ce n’est pas que je ne le vois pas en gagner un. S’il n’en gagne pas, je ne veux pas qu’il se mette la pression. Un Grand Chelem viendra quand il sera prêt ».

“La finale de l’ATP n’est pas le même tournoi qu’un Grand Chelem. Les gens confondent la Finale de l’ATP et un Grand Chelem. La pression de gagner un Grand Chelem est une autre histoire parce que vous avez une journée entre les matchs, donc votre esprit fonctionne.”

C’est un tournoi complètement différent. Je pense qu’un jour cela arrivera et il remportera plus d’un tournoi majeur “, a conclu le Chypriote.