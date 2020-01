Ivanisevic: “Mon grand objectif est d’aider Novak à devenir le meilleur de tous les temps”

Goran Ivanisevic Il a donné une conférence de presse après avoir été élu pour entrer au Temple de la renommée du tennis international, et a réfléchi sur sa relation avec Novak Djokovic. “Nous avons un très bon réglage, parlant la même langue et être balkanique nous fait bien nous comprendre, je suis très positif et direct. Je suppose qu’avec lui l’exigence est maximale, c’est un joueur pour qui atteindre une finale et non gagner c’est un échec” Vous devez savoir comment gérer ce stress, je vous aide à améliorer votre service, en particulier le deuxième service, et je vous complète bien avec Marian, vous n’avez pas peur de quitter votre zone de confort et de travailler dur. finir par être le meilleur joueur de tennis de l’histoire “, a déclaré le Croate.

