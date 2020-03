Ivanovic et Schweinsteiger publient un message demandant à tous d’être responsables et de rester en bonne santé

L’ancienne n ° 1 mondiale Ana Ivanovic et son mari Bastian Schweinsteiger ont publié un message sur son compte sur les réseaux sociaux demandant à tout le monde d’être responsable et en sécurité alors que le monde se bat contre l’épidémie de COVID-19. Le message d’Ivanovic sur son compte Instagram disait: «En ces temps, il est important de prendre soin de vous et de vos proches, mais aussi d’avoir une attitude respectueuse envers vos voisins.

Garder tout le monde en sécurité est une priorité absolue. Il est donc important de se comporter avec prudence et de prêter attention aux conseils d’experts. Nous sommes responsables de veiller à ce que les malades et les personnes âgées n’aient pas à s’exposer à un danger supplémentaire.

La propagation du virus doit être ralentie.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les nombreux assistants et médecins qui se sont mis en danger de faire tout leur possible pour guider la société à travers cette période difficile. Reste en bonne santé!” Ivanovic, 32 ans, a été classé n °

1e au monde en 2008, après avoir battu Dinara Safina pour remporter l’Open de France 2008. Elle a également été finaliste à l’Open de France 2007 et à l’Open d’Australie 2008. Elle a également remporté le Tournoi des champions WTA de fin d’année à deux reprises, en 2010 et 2011.