Ivo Karlovic choisit les «filles» au détriment de Roger Federer et Rafael Nadal dans une Q&A hilarante

Invité à choisir entre Roger Federer et Rafael Nadal lors d’une courte session de questions-réponses qu’il a tenue sur Twitter, Ivo Karlovic a surpris le fan qui cherchait une réponse simple du grand joueur croate. “Ni.

J’aime les filles », était la réponse amusante de Karlovic.

Ni. J’aime les filles – ivo karlovic (@ivokarlovic) 18 avril 2020

Mais ce n’était pas la seule réponse «intelligente» donnée par Ivo lors de sa session de questions / réponses sur Twitter.

Un autre fan a demandé à Karlovic si “il est vrai que vous ne pouvez pas jouer sur Central Court quand ils ont mis le toit?”, Faisant allusion à sa hauteur exceptionnelle de 2,11 m. “Oui. Discrimination totale », a répondu Ivo.

De plus, on lui a demandé: “Quelles différences remarquez-vous sur la tournée ATP par rapport à vos débuts il y a 50 ans?” La réponse pleine d’esprit d’Ivo était «il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de moustaches sur le visage des joueurs», ce qui implique la tendance des poils sur le visage qui a pris le dessus dans les années 70 et 80.

Plus sérieusement, le géant de 41 ans a également été interrogé sur sa carrière jusqu’à présent. «Votre meilleure victoire? Votre défaite la plus blessante? Votre partenaire de rêve en double? Votre idole grandit? ” demanda un fan. Ivo n’a pas hésité à répondre: «La meilleure victoire a été le premier tour de Wimbledon en 2003 contre le champion en titre Hewitt.

Cela m’a tout ouvert mentalement. Le plus blessant a été la défaite finale de Washington contre Monfils en 2016. J’ai fait littéralement des cauchemars pendant un mois après ça ».