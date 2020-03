Ivo Karlovic et sa blague sur le coronavirus

Ivo Karlovic C’est un gars spécial, un homme charismatique apprécié sur le circuit ATP et avec un sens de l’humour qui en a fait le protagoniste à plus d’une occasion. Dans une tentative de réduire la tension insupportable qui règne dans le monde à cause de coronavirus, le joueur croate de 41 ans se moquait de lui-même en commentant qu’il se conformait à la principale recommandation de lutte contre la maladie depuis près de 20 ans: l’isolement social. Son commentaire a généré un grand mouvement sur les réseaux sociaux.

Le CDC recommande la distanciation sociale pour empêcher le coronavirus. Je le fais depuis le début des années 2000

– ivo karlovic (@ivokarlovic) 13 mars 2020

