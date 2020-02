Jack Sock, Milos Raonic, Reilly Opelka et Ugo Humbert avancent

L’ancien finaliste et 2e tête de série, Milos Raonic, est en toute sécurité pour le deuxième tour à Delray Beach, battant un perdant chanceux Denis Istomin 6-2, 6-2 en 65 minutes. Milos a perdu 13 points en huit matchs de service, repoussant les deux points de rupture qu’il a rencontrés et volant le service de Denis quatre fois sur dix chances de contrôler le tableau de bord tout le temps.

Le Canadien a dû creuser profondément dans le quatrième match de la rencontre, repoussant ces deux chances de pause et gagnant des pauses dans les matchs cinq et sept pour remporter le premier match 6-2. Avec l’élan de son côté, Milos a brisé son adversaire aux premier et cinquième matchs du deuxième set pour franchir la ligne d’arrivée avec une prise à 15 à 5-2.

L’ancien joueur du top 10 Jack Sock a obtenu une autre wild card et a terminé sa terrible séquence avec un triomphe de 3-6, 6-3, 7-6 sur le champion en titre Radu Albot en deux heures et 15 minutes, sauvant une balle de match à 5- 6 dans le décideur.

Jack a bien joué dans le set numéro deux avant de tomber 4-2 dans le set final, tirant immédiatement la pause et repoussant une balle de match dans le 12e match pour atteindre un bris d’égalité qu’il a gagné 7-2 pour un moment d’émotion et des larmes aux yeux, attendant longtemps ce moment.

La 4e tête de série, Reilly Opelka, a prévalu contre un qualifié Ernests Gulbis 6-7, 6-4, 7-6 en deux heures et 39 minutes, tirant 20 as et ne faisant face qu’à un seul point de rupture dans tout le match. Gulbis n’a pas pu le convertir, mais il s’est bien battu pour rester au coude à coude avec l’adversaire le mieux classé jusqu’à ce que le bris d’égalité décisif que Reilly revendique 7-4 avec deux mini-pauses qui le propulse au sommet.

Un qualifié Cameron Norrie a évincé la troisième tête de série Taylor Fritz 6-4, 6-7 6-4 en deux heures et 12 minutes, battant l’Américain pour la deuxième fois en quatre rencontres. Le Britannique a repoussé cinq occasions de pause sur six et Taylor n’a pas pu suivre ces chiffres, subissant trois pauses pour frapper la porte de sortie et pousser Cameron dans les 16 derniers.

Après neuf superbes prises dans le premier match, le Britannique a saisi une pause dans le dixième match pour l’emporter 6-4, ratant une chance de sceller l’affaire dans le deuxième set tie-break alors que Fritz est resté en contact pour forcer un décideur. Là, l’Américain a gaspillé une chance de pause dans le deuxième match et a donné un service pour envoyer Cameron 2-1.

C’était la seule chance dont le Britannique avait besoin pour terminer le travail, produisant quatre prises puissantes pour assurer la quatrième victoire de la saison. Au lieu de Nick Kyrgios, Tommy Paul a fait face à un chanceux perdant Daniel Elahi Galan et a marqué un triomphe de 6-2, 6-4 en 70 minutes, ne perdant que 12 points en neuf matchs de service et volant trois fois le service de l’adversaire pour une journée facile au bureau .

Jordan Thompson est resté sur le terrain pendant seulement 27 minutes, prenant sa retraite après le premier set contre Miomir Kecmanovic tout en tirant de l’arrière 6-2.