Jack Sock montre son enthousiasme pour gagner un match depuis 2018

Parfois, des choses incompréhensibles se produisent dans la vie, des événements qui nous font voir que rien ne peut être tenu pour acquis et que chaque rêve peut se transformer en cauchemar en un clin d’œil. Vous pouvez en témoigner comme ça Chaussette Jackque dans un peu plus de deux ans sont passés du top 10 à la présentation de 0 point dans son casier. Oui, comme ils l’entendent. Le joueur américain de 27 ans, agressif et droit tonitruant était plongé dans une spirale de problèmes physiques dont il ne pouvait se remettre et qui lui laissaient une marque profonde: le manque absolu de confiance. Sock a parcouru les pistes en 2018 et 2019 et n’a pas pu gagner un seul match de notation pour le classement. Et nous faisons cette qualification parce qu’il s’est montré, lui et les autres, que son tennis était toujours vivant quand il a gagné à Fabio Fognini dans la Laver Cup 2019.

C’est pourquoi nous avons remporté une victoire contre Radu Albot dans le ATP 250 Delray Beach Open 2020, un tournoi auquel il était invité sans classement, a donné lieu à un moment extrêmement émouvant. “Je ne pense pas que gagner Wimbledon puisse être plus excitant que ce match. Ça a été des années très difficiles, en particulier le passé, et la vérité est que je me suis vu près de ne plus jouer au tennis. Cette victoire signifie beaucoup pour moi et je me la dédie à moi-même à tous les membres de mon équipe. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd’hui “, a déclaré sur Tennis.com un homme venu sauver une balle de match contre Tennis. Ses problèmes de hanche semblent avoir été laissés pour compte et il semble que Sock ne sera pas satisfait d’être l’un des meilleurs doubleurs du monde, mais qu’il souhaite récupérer son bon travail individuellement.

“Le soutien du public a été fondamental. J’ai passé beaucoup de nerfs et j’ai juste pensé à mettre la prochaine balle et à être agressif avec ma droite. Je suis conscient de la situation dans laquelle je me trouve, mais je pense que gagner un match peut être un vrai point d’inflexion dans ma carrière. Mon tennis évolue généralement dans les tournois donc je voudrais faire quelque chose d’important ici “, a déclaré un homme qui mesurera Steve Johnson au prochain tour de ATP 250 Delray Beach Open 2020. “Nous sommes amis, nous avons remporté le bronze à Rio de Janeiro 2016 en formant un double double. Honnêtement, je pense que je jouerai après avoir remporté un match et c’est la meilleure chose qui puisse m’arriver. Je peux gagner”, a déclaré le Nebraska Chaussette Jack Il est de retour et il n’est pas trop tard pour récupérer sa meilleure version, celle qu’il montrera dans la dernière ligne droite de 2017 et qui lui a permis de s’infiltrer parmi les meilleurs du monde.

