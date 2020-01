Jack Sock s’impose à New York pour rejoindre Isner, Kyrgios et Raonic

L’Open de Memphis est resté dans le calendrier ATP pendant plus de 40 ans avant de devoir être annulé en 2017, peinant à trouver les sponsors depuis quelques années et devant vendre la licence. L’événement s’est déplacé à Long Island, New York, trouvant la nouvelle maison au Nassau Veterans Memorial Coliseum sur des courts durs intérieurs noirs, une caractéristique qui en fait un arrêt unique dans le calendrier ATP, au moins parmi les tournois réguliers.

Kevin Anderson a été le premier champion en 2018 après avoir battu Sam Querrey dans le match pour le titre, succédé par Reilly Opelka en février dernier après que le jeune Américain a remporté des victoires palpitantes contre John Isner et Brayden Schnur en route vers le premier titre ATP.

La troisième édition aura lieu du 10 au 16 février, avec des joueurs notables prêts à courir après la couronne, dont les deux précédents champions. Kei Nishikori a dû se retirer en raison d’une blessure, laissant John Isner, Nick Kyrgios, Milos Raonic et Reilly Opelka, suivis de jeunes pistolets et de Brayden Schnur, finaliste il y a un an.

Ancien no du monde. 8 Jack Sock se joindra également à la fête, gagnant une invitation pour ses débuts à New York. Jack n’avait pas joué après sa retraite contre Sekou Bangoura au premier tour à Charlottesville en raison de maux de dos en octobre dernier, abandonnant la liste des simples de l’ATP lundi pour la première fois depuis octobre 2009 alors qu’il avait encore 17 ans!

Il y a un peu plus de deux ans, Jack Sock se tenait au sommet du monde du tennis, remportant le Masters de Paris 2017 et gagnant une chance de jouer aux finales de l’ATP, à peu près de nulle part. L’Américain avait été en sécurité dans le top 20 tout au long de 2018 grâce à ces points, bien qu’il n’y ait pas de raison de se réjouir, remportant seulement neuf des 31 matches du Tour et terminant hors du top 100 pour la première fois depuis 2013!

Ironiquement, Jack a connu une excellente saison en double, remportant Indian Wells, Wimbledon, l’US Open et les finales ATP, espérant retrouver le chemin de la victoire en simple en 2019 après avoir lancé la saison avec une wild card à l’Open d’Australie.

L’Américain en difficulté a perdu contre Alex Bolt en quatre sets pour remettre la première victoire du Grand Chelem à l’Australien, subissant une opération début février pour réparer des ligaments déchirés au doigt et manquant toute l’action jusqu’à Atlanta en juillet.

À la fin de la saison, Sock a perdu les sept matchs qui auraient pu lui rapporter des points, abandonnant le classement ATP et espérant un nouveau départ en 2020. “Les fans doivent se préparer pour un divertissement de premier ordre avec l’ajout de Jack à Jack. le tirage au sort “, a déclaré Peter Lebedevs, directeur du tournoi Open de New York.

“Il apporte toujours une expérience de match passionnante pour les fans de tennis américains, et nous savons que le court noir ne fera pas exception. Nous ne pouvons pas attendre.”