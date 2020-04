«J’admire Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic»

La pandémie de coronavirus garantit que tout tennis est annulé ou reporté pour une longue période à venir. Aucun tournoi n’est prévu avant le plus tôt à la mi-juillet, mais il ne peut pas être joué avant l’été. Bien sûr, cela crée une situation peu claire pour les athlètes.

Casper Ruud a été mis en quarantaine jusqu’à récemment après son retour en Norvège des États-Unis, et son père Christian dit que le jeune homme de 21 ans attend avec impatience un peu plus de liberté de mouvement. La base d’attache de Ruud depuis septembre 2018 est l’Académie Rafa Nadal de Movistar, il est donc normal que le jeune homme de 21 ans admire l’Espagnol et comment il se comporte sur le terrain.

«Je regarde beaucoup Rafa et les gens le connaissent comme très humble et un bon combattant. Bien sûr, je n’essaie pas d’être comme lui, mais je regarde les trucs que j’aime avec Rafa, je regarde les trucs que j’aime avec Federer ou Djokovic et bien sûr, j’essaye de mettre cela dans mon propre jeu », a-t-il déclaré à l’ATP à découvert.

Le joueur de 21 ans était classé 143e au monde, mais se situe actuellement au 36e rang du classement ATP. “Quand tu as 15, 16 ans, tes amis commencent peut-être à faire la fête un peu et tu es peut-être tenté d’essayer d’y aller une ou deux fois, mais je ne l’ai jamais fait.

Je n’ai jamais touché d’alcool. Ce sont des choix que les gens normaux peuvent penser être un peu difficiles ou difficiles à dire non à sortir ou à être avec des amis. Chaque week-end en Norvège, il est habituel d’aller dans votre chalet ou votre maison d’été ou quelle que soit la saison, mais chaque week-end, mon père et moi sortions sur les courts et jouions au moins six, sept heures.

Je pense que c’est le genre de choix qui m’a fait prendre une longueur d’avance sur mes concurrents, en Norvège du moins, pendant quelques années “- a-t-il ajouté.