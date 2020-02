«J’adore Dubaï et je passerai plus de temps ici cette année»

Fin 2018, Karen Khachanov était au sommet du tennis masculin après avoir battu Novak Djokovic en finale du Masters de Paris, décrocher le top 10 l’année prochaine et jeter un œil sur de plus gros titres à l’avenir. Malgré ce classement élevé en carrière en 2019, Karen n’a plus jamais été au niveau produit à Paris, perdant trop de matches cette saison derrière nous et finissant à peine dans le top 20 après avoir atteint le quart de finale à Paris et Indian Wells, suivi par la demi-finale à Montréal.

Le Russe n’a pas encore trouvé son meilleur tennis en 2020, remportant quatre matchs à la Coupe ATP avant de frapper la porte de sortie au début des quatre prochaines épreuves, espérant une meilleure manche à Dubaï où il vit et passe l’intersaison.

Karen a battu Mikhail Kukushkin au premier tour, issu d’une pause à deux reprises au premier set et dominant au second pour entrer dans les 16 derniers où il devrait être à nouveau le favori dans la quête du premier quart de finale à Dubaï.

“Ce n’était pas un match d’ouverture facile; le premier tour est toujours difficile. J’essaie toujours de m’habituer à ces conditions; je suis content de la victoire et du fait que je peux jouer au moins un match de plus et améliorer mon jeu.” Il y a eu des moments gênants, en faisant deux fois une pause dans l’ouvreur; il était essentiel de voler ce set, car tout fonctionnait beaucoup mieux dans la seconde.

Lors de mon prochain match, j’aimerais frapper un peu mieux et sentir plus le ballon, trouvant l’équilibre entre les tirs agressifs et la défense. Le jeu de jambes était bon, donc au service, mais pour une raison quelconque, je n’ai pas trouvé le moyen de terminer les points, manquant des balles assez faciles.

J’adore Dubaï et j’ai décidé de passer encore plus de temps ici tout au long de 2020. J’étais ici en décembre et janvier, j’espère que cela m’aidera cette semaine. J’aime beaucoup la ville, c’est très touristique et on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez aller à la plage, même en janvier, et il y a aussi beaucoup de Russes autour. ”