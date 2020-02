La Biélorusse Aryna Sabalenka dit qu’elle a hâte de jouer aux Pays-Bas en Fed Cup ce week-end dans ce qui sera une revanche de la rencontre de 2017 entre les deux pays. Sabalenka, 21 ans, se classe actuellement au 13e rang mondial et dit avoir de bons souvenirs de la rencontre de 2017 contre les Néerlandais, ce qui lui a donné beaucoup de confiance.

“C’était la première fois que je jouais sur un grand stade contre de grands joueurs. Avant de marcher sur le terrain, mes genoux tremblaient – je ne pouvais rien faire, j’étais tellement nerveux. Mais dès que j’ai marché sur le terrain et commencé jouer, je l’ai apprécié à 100%.

C’était tellement cool – nous jouions en Biélorussie, toute la foule nous soutenait – ce sont des souvenirs fous et incroyables. Et cela m’a vraiment aidé dans ma propre carrière, à croire en moi et à ressentir ce soutien – à voir que je peux jouer contre ce genre de joueurs ».

Les deux pays se rencontreront lors des éliminatoires de la Fed Cup ce week-end avec une place en finale de la Fed Cup à Budapest sur la ligne. L’égalité se joue sur terre battue, ce dont Sabalenka se dit un peu surprise. “Je suis un peu surpris par la surface.

Ça va être mieux pour eux, mais au milieu de la saison sur terrain dur, ça va être un énorme défi. Maintenant, c’est juste – en Biélorussie, nous avons joué sur un terrain dur, maintenant c’est loin, nous jouons sur le court de terre battue!

Mais je joue toujours pour mon équipe. J’adore jouer à la Fed Cup – ça me donne tellement d’énergie, c’est vraiment cool de jouer – terre battue, peu importe ». La Biélorusse espère rebondir après sa défaite au premier tour à Melbourne et se dit intriguée par le nouveau format, car une nation serait tenue de jouer plusieurs matches dans la même semaine en finale.

“Ce sera intéressant de voir comment ça va être – espérons-le – de jouer autant de matches en une semaine. Nous devons encore nous qualifier, mais si nous le faisons, ce sera beaucoup de matches en une semaine. C’est vraiment difficile de jouer contre un pays en deux jours – toutes ces émotions après la Fed Cup sont les plus difficiles.

Mais pour participer à la finale en une semaine, c’est un énorme défi – que nous aimons tous – mais nous verrons. La Biélorussie est un petit pays – généralement si quelqu’un me demande d’où je viens et que je lui dis, il ne sait pas où il se trouve.

Non, ce n’est pas la Russie, c’est quelque part près de la Russie! Mais la Fed Cup a contribué à populariser notre pays, donc cela signifie beaucoup pour la Biélorussie, en particulier nos fans, et cela motive beaucoup de jeunes joueurs. Cela signifie beaucoup”.