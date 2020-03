«J’adore jouer sur l’herbe, j’apprécierais les descentes profondes à Queen’s, Wimbledon»

Installé à West Kensington, le Queen’s Club Championships de Londres est devenu le deuxième événement de tennis le plus prestigieux sur gazon à l’extérieur de Wimbledon. Tout a commencé en 1884, quelques années seulement après le premier Wimbledon, et le tournoi se déroule à l’emplacement actuel depuis 1890, ce qui en fait l’un des plus anciens événements de course à pied au monde!

Queen’s a rejoint le calendrier ATP en 1969, avec Rod Laver, Stan Smith, Jimmy Connors, Ilie Nastase, John McEnroe, Boris Becker, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Rafael Nadal et Andy Murray comme anciens champions.

Depuis 2000, Andy Roddick, Lleyton Hewitt et Andy Murray sont les figures dominantes à Queen’s, Murray remportant le cinquième titre en 2016. Le Britannique jouera à Queen’s cette année encore, avec Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, le champion en titre Feliciano Lopez et un ancien vainqueur Marin Cilic.

De plus, Nick Kyrgios tentera de gâcher sa descente et d’effectuer la deuxième course notable à Queen’s, revenant à cet événement pour la sixième année consécutive. En 2015 et 2016, Nock a dû jouer contre les rivaux du top 10 lors du premier tour, perdant face à Stan Wawrinka et Milos Raonic avant de se retirer à Donald Young un an plus tard pour rester sans victoire après les trois premiers voyages à Londres.

Tout a changé en 2018 lorsque Nick a pris quatre des cinq bris d’égalité pour l’emporter contre Andy Murray, Kyle Edmund et Feliciano Lopez, atteignant la demi-finale qu’il a perdu en deux sets serrés contre Marin Cilic en seulement une heure et 26 minutes.

L’année dernière, Felix Auger-Aliassime a renversé l’Australien après une grande bataille qui a duré plus de deux heures, laissant Nick sans aucune chance de pause et gagnant une pause tardive dans le décideur pour atteindre les quarts. Kyrgios a fait un bon début de saison 2020, remportant six matchs à la Coupe ATP et à l’Open d’Australie avant de faire une pause jusqu’à Acapulco où il a dû abandonner lors du premier match avec une blessure au poignet.

«J’adore jouer sur l’herbe et les courts du Queen’s Club sont aussi bons que n’importe quel autre au monde. J’adorerais aller en profondeur aux Championnats Fever-Tree et à Wimbledon cette année. J’ai bien joué et je suis pompé pour ce qui est à venir. ”