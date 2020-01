“J’adore le jeu, mon plan est encore trois ans”

Bruno Soares a connu une saison chargée en 2019 qui a commencé et s’est terminée avec des titres mais qui a eu un changement majeur, le changement du Britannique Jamie Murray par le Croate Mate Pavic. Malgré les trois titres en 2019, le doubleur n’a pas réussi à obtenir ses meilleurs résultats et, après avoir débuté l’année en septième place, a terminé en 21e place.

Après quelques efforts, dont une finale à l’US Open 2012 et les demi-finales des Internationaux de France 2008 et 2013, Soares a finalement remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2016, en partenariat avec Jamie Murray, puis a enchaîné avec un deuxième masculin. double au US Open 2016.

Il a également remporté trois titres du Grand Chelem en double mixte, deux à l’US Open, en 2012 et 2014, et un à l’Open d’Australie en 2016. Il a été le troisième joueur de tennis brésilien à y parvenir, après Maria Bueno et Thomaz Koch.

Dans une nouvelle entrée dans la série d’essais photo de Derrière la raquette, le joueur brésilien a parlé de sa carrière: «Pendant les six premières années de ma vie, j’ai grandi en Irak. Mon père était ingénieur civil et a travaillé avec une grande entreprise brésilienne dans les années 80.

Mes parents ont déménagé en Irak, alors que ma mère était enceinte, pour construire une autoroute. Mon père a déménagé le premier, seul pendant les sept premiers mois, avant que ma mère ne soit prête à partir avec moi. J’avais environ deux mois à l’époque. C’était une expérience très intéressante à l’époque.

Saddam Hussein était toujours aux commandes, mais c’était un endroit tout à fait normal, en plus des différences culturelles du Brésil. Quelques années après notre déménagement, la guerre du Golfe a commencé et nous avons été obligés de retourner au Brésil. Après notre départ, nous avons vécu dans quelques endroits au Brésil.

Nous avons passé quelque temps à Belo, quelque temps à Fortaleza, quatre ans à Rio de Janeiro, puis nous sommes revenus à Belo. Ce déménagement ne s’est vraiment arrêté que lorsque j’avais 17 ans. En fait, j’ai commencé à jouer au tennis lorsque j’étais en Irak, à partir d’environ cinq ans alors que ma famille et moi vivions dans des camps.

Ces camps nous ont aidés à vivre le long de la route que mon père était en train de construire, il n’a donc pas eu à faire des allers-retours. Le camp principal était cet endroit vraiment petit qui avait une école de Brésiliens, au milieu de nulle part. J’ai commencé à fréquenter ce country club très tôt.

J’ai commencé à jouer avec une balle et une raquette en regardant mes parents jouer pour la première fois. C’est à cette époque que nous avons déménagé à Bagdad et j’ai demandé à mon père de me mettre dans une leçon de tennis. Je l’ai fait pendant un an jusqu’à ce que nous soyons obligés de retourner au Brésil.

où j’ai continué ma pratique. Depuis que j’avais six ans, je n’avais pas beaucoup d’amis, donc le déménagement a été facile. Après cela, avec les déplacements au Brésil, j’ai eu l’impression que je ne pourrais jamais m’installer, seulement dans un endroit pendant deux / trois ans à l’époque.

Nous n’avions pas de téléphone, pas d’Internet, rien. Fondamentalement, une fois que vous vous déplacez d’un endroit, vous n’avez pratiquement plus de contact avec vos amis. C’était difficile parce que je finissais toujours par y arriver, profiter de l’endroit, me faire des amis et ensuite je devais déménager à nouveau.

Je suppose qu’en le regardant maintenant, c’était une bonne pratique pour moi, ce qui rend ce que je fais maintenant beaucoup plus facile. Cela m’a peut-être aidé à arriver là où je suis aujourd’hui. Je ne me revois pas grincer des dents si je baisse beaucoup mon classement car j’ai deux enfants à penser.

J’adore le jeu. Le plan est de trois ans, mais je dirais que si je suis dans le top 20 ou 25, je pourrais continuer à jouer. Depuis environ cinq ans, je travaille sur mon plan après le tennis. J’investis dans quelques entreprises et je fais du travail qui n’a rien à voir avec le tennis.

Je suis un investisseur dans une société Açaí appelée OakBerry, que j’ai aidé à entrer dans l’US Open. Je suis également partenaire d’une banque d’investissement ici au Brésil. J’ai toujours voulu m’impliquer dans le tennis. Il y a cette académie et deux clubs de pays ici au Brésil dont je fais partie, en partenariat avec Guga.

Nous avons environ 400 enfants en ce moment, donc j’ai l’intention de rester au Brésil. J’adore que mes enfants aient la chance de me regarder jouer au tennis et participer à des compétitions. Il est parfois difficile d’équilibrer mon travail et de passer du temps avec des enfants, mon fils commence à comprendre comment gagner et perdre, et maintenant il a beaucoup de questions sur tout.

Ce n’est pas facile de voyager avec eux, avec toutes les dépenses, mais j’ai apprécié chaque fois qu’ils peuvent venir. J’espère juste qu’ils sont fiers de moi ».