La blessure de Roger Federer et l’opération qui a suivi ont mis tous les fans suisses et tous les fans de tennis en alerte. Après les demi-finales atteintes à l’Open d’Australie 2020, le joueur de tennis suisse s’est blessé et restera à l’écart des courts pendant plusieurs mois.

Cet arrêt ralentira l’ancien numéro 1 mondial et son retour est prévu pour le tournoi de Halle, mais des rumeurs ont récemment réapparu sur une éventuelle retraite. A travers ses réseaux sociaux, le journaliste Gustavo Goitia a démenti ces rumeurs et rapporté des déclarations du joueur de tennis suisse, très optimiste quant à son retour.

Federer aurait déclaré qu’il ne voyait aucune raison de ne pas jouer pendant la saison 2021 et que, si la famille le permet, il est prêt à jouer même à l’âge de 40 ans. Le 20 fois champion du Grand Chelem bénéficie de nombreux admirateurs également en dehors du monde du tennis. .

En effet, les athlètes de toutes disciplines ayant avoué leur admiration pour le champion suisse ne sont plus comptabilisés. Le dernier était le golfeur Justin Rose, qui était numéro 1 mondial au classement mondial officiel de golf. “En fait, j’adore regarder du bon golf pour des raisons évidentes, mais je ne m’inspire pas autant des autres golfeurs.

Le tennis est un domaine. J’adore regarder Roger Federer jouer au tennis, et si je pouvais tendre vers ça – clairement, je ne gagnerai pas 20 tournois majeurs comme Federer a gagné 20 tournois du Grand Chelem, mais si je le pouvais, j’aurais tendance vers la fin de mon carrière comme quelqu’un qui joue de plus en plus libre.

Le fait est qu’il a dû évoluer et apprendre à devenir ainsi au cours de sa carrière “- Rose a déclaré dans une récente interview à Forbes. Roger est à nouveau le détenteur du logo RF qui a été associé à ses vêtements pendant la majeure partie de sa carrière.

Ni Federer ni Uniqlo n’ont indiqué s’ils prévoyaient d’utiliser le logo maintenant qu’il a été autorisé. Le retard devait permettre la vente du reste des vêtements Federer de Nike.