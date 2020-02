J’adorerais dire Roger Federer & Rafael Nadal mais …

Le junior britannique Arthur Fery se dit satisfait de sa participation à l’Open d’Australie junior où il a atteint le troisième tour de l’épreuve en simple et s’est associé à son compatriote Brit Felix Gill pour participer aux demi-finales de l’épreuve de double.

Selon Harwich et Manning Tree Standard, Fery dit: «J’espère que dans les prochains, je pourrai aller un peu plus loin en simple. Je vais définitivement dans la bonne direction, je vois les améliorations que je voulais apporter.

J’espère donc que les résultats arriveront bientôt. Je veux que mon classement junior soit le plus élevé possible, je veux être dans le top 10. Et essayer d’obtenir un meilleur classement chez les pros aussi. Fery vient d’un milieu sportif – sa maman Olivia est une ancienne joueuse de tennis professionnelle qui avait le plus haut classement de 225 en 1991 tandis que le père Loic est un homme d’affaires qui est également le propriétaire et président du FC Lorient.

«Je ne suis pas vraiment le football, mais je les soutiens évidemment, je regarde les matchs parfois. J’avais l’habitude de passer le week-end mais maintenant avec mes affaires de tennis, je n’ai plus autant de temps. Je ne fais que suivre les résultats et essayer de regarder la télévision ».

Alors que la plupart des adolescents de nos jours se disent fans de Roger Federer et Rafael Nadal, Fery dit qu’il préfère les styles divertissants de Nick Kyrgios et Gael Monfils. “J’adorerais dire Federer et Nadal, mais j’aime Kyrgios, j’aime (Gael) Monfils, ces gars-là.

Je pense qu’ils apportent une nouvelle vague au tennis avec ce qu’ils font, sinon je trouve que le sport commence à devenir un peu plus ennuyeux. Je pense que ces gars sont bons pour le tennis car cela rend le sport plus intéressant, amène les fans à venir regarder.

Quand Kyrgios joue, tout le monde regarde ». Fery se rendra aux États-Unis plus tard cette année pour aller au collège de l’Université de Stanford. «Ce sera une nouvelle expérience, un tout nouveau chapitre de ma vie. Retourner à l’école, avoir des cours et des trucs, mais je suis impatient de le faire.

C’était une décision conjointe avec mes parents juste pour me donner un plan de secours au cas où le tennis ne fonctionnerait pas. Je pense que j’ai choisi la bonne école pour essayer de poursuivre mes objectifs de tennis. Le plan est donc de devenir pro après deux, trois, quatre ans ».