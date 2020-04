J’adorerais faire équipe avec Roger Federer en double un jour

L’as du tennis pakistanais Aisam Qureshi dit qu’il aimerait un jour associer Roger Federer en double et a ajouté que Rafael Nadal est un joueur qu’il aimerait éviter de jouer. Lors d’une conférence en ligne avec les médias, l’ancien finaliste du double masculin de l’US Open, Qureshi, a commenté: “Roger Federer est un joueur complet et mon préféré, j’adorerais le rejoindre un jour.

Nadal, d’autre part, est également un joueur dangereux et peut faire une lutte sur le terrain. “Qureshi a également déclaré qu’il voulait faire équipe avec l’Inde Sania Mirza pour les doubles mixtes, mais leur partenariat n’a pas abouti en raison des craintes de controverse. .

“Je sens que c’était à cause d’une crainte possible de controverse inutile. Avec Boppana, j’avais mon meilleur partenariat de double masculin et nous étions connus sous le nom d’Indo-Pak express.” L’ancien joueur du Top 10 de 40 ans a ajouté qu’il voulait gagner un titre en double du Grand Chelem avant de prendre sa retraite.

“La finale de l’US Open était quelque chose que j’aurais pu gagner. S’il y a un résultat que je peux annuler aujourd’hui, ce serait ce match. Ce moment aurait dû changer le visage du tennis au Pakistan. Mais la PTF et le gouvernement n’ont pas fait beaucoup.

Je ne suis pas contre le cricket, les joueurs de cricket méritent ce qu’ils obtiennent, mais le gouvernement et les entreprises ne doivent pas négliger les sportifs qui font du bien dans d’autres sports. “Le numéro 50 mondial actuel a également déclaré que le Pakistan devait améliorer son infrastructure de tennis avant d’accueillir tout événements internationaux de tennis.

“Nous devons avoir une certaine infrastructure avant d’inviter les meilleurs joueurs. Nous pouvons également transformer les stades de cricket en courts de tennis de fortune. Si ces meilleurs joueurs peuvent venir en Inde, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne viennent pas au Pakistan. Mais pour avoir quelque chose comme ça, nous avons besoin du soutien du gouvernement et des sponsors. ”