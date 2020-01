«J’agis toujours naturellement, sans rien truquer»

Avec 59 victoires ATP, neuf finales, deux couronnes Masters 1000 et la finale à l’US Open, Daniil Medvedev était l’un des joueurs de la saison précédente, perdant un peu du terrain dans les phases finales et reprenant un nouveau départ en 2020.

Le Russe a remporté quatre victoires à la Coupe ATP, menant le Russe en demi-finale où il est tombé face à Novak Djokovic après une autre rencontre épique qui a duré quatre deux heures et 47 minutes. Se retirant de l’ASB Classic, Daniil a économisé de l’énergie pour l’Open d’Australie où il a défié Djokovic au quatrième tour il y a 12 mois, en passant deux obstacles pour se retrouver lors des 32 derniers.

Au deuxième tour, il lui a fallu un peu de temps pour casser le jeu d’un qualifié Pedro Martinez, marquant un triomphe de 7-5, 6-1, 6-3 en deux heures et neuf minutes. Le Russe comptait 40 vainqueurs et 25 fautes directes, subissant une pause dans l’ouvreur et en délivrant six d’autre part pour se hisser au sommet.

Daniil pense qu’il peut faire beaucoup de choses beaucoup mieux, mais pour le moment, le plus important était de passer par des sets consécutifs et de gagner de la force pour les matchs à venir, face à Alexei Popyrin dans la bataille pour la place au cours des 16 derniers.

En outre, Medvedev a souligné qu’il agissait toujours naturellement sur le terrain, montrant le réel lui-même et ne simulant jamais les mouvements ou les émotions. “Je pense que je peux faire beaucoup de choses mieux mais vous savez comment les joueurs de tennis recherchent toujours la perfection qui n’existe pas.

La bonne chose est que j’ai gagné en sets consécutifs aujourd’hui; Je peux me reposer et me préparer pour le prochain rival. J’ai joué ce point incroyable dans le troisième match du troisième set, mais c’était difficile pour moi de ramener ce match à la maison avec toutes les émotions et l’excitation.

D’un autre côté, si vous perdez, un point comme celui-ci peut transformer le tableau de bord en votre faveur car vous ne pouvez tout à coup pas rater une balle. Je me montre toujours sur le terrain sans truquer quoi que ce soit, même si cela me fait parfois quelques ennuis. ”