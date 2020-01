«J’ai adopté 27 koalas, ça vaut vraiment le coup»

Tennis – L’ancienne championne junior de Wimbledon, Laura Robson, a déclaré qu’elle avait adopté 27 koalas dans le cadre de ses efforts pour aider la faune sauvage touchée par les feux de brousse australiens et a demandé à ses abonnés sur Twitter de faire de même.

Selon Yahoo News, Robson dit: “J’ai adopté 27 koalas, ça en vaut vraiment la peine, mais vous ne pouvez pas simplement le limiter aux koalas que vous avez pour entrer avec les kangourous, les opossums les wombats. Il y a tellement beaucoup d’animaux qui doivent être sauvés. “

Robson, dont la famille vit en Australie mais représente la Grande-Bretagne, dit qu’il n’est pas surprenant que tous les officiels et joueurs du tournoi soient désespérés d’aider les personnes touchées par la crise. “L’Open d’Australie a toujours été connu comme le slam heureux – il est tellement décontracté et accueillant pour les joueurs.

Tout le monde y arrive juste après Noël et pendant des années et des années, ils y ont tous passé le Nouvel An. Vous apprenez à connaître tout le personnel du tournoi que vous venez de développer une relation avec ces tournois et tout le monde a été si désespéré d’aider qu’il a été incroyable. “

Plusieurs acteurs ont offert leur soutien aux personnes touchées par la crise. Le problème est venu au premier plan dans le monde du tennis lorsque l’Australien Nick Kyrgios a demandé à Tennis Australia de faire quelque chose pour les personnes touchées par les incendies et a déclaré qu’il donnerait 200 $ AUSD pour chaque as qu’il a servi pendant le circuit d’été australien.

Cela a été suivi par des offres similaires de divers joueurs – certains ont même accepté de faire des dons en fonction du nombre de tirs au but et de doubles fautes qu’ils ont frappés. Maria Sharapova et Novak Djokovic se sont toutes deux engagées à verser 25 000 $ chacune pour les efforts de secours alors que World No.

1 Ash Barty a déclaré qu’elle donnerait tous ses revenus de l’événement de Brisbane à la cause. Tennis Australia a également décidé d’accueillir un événement d’exposition Rally for Relief le 15 janvier qui mettra en vedette plusieurs stars, dont Roger Federer, Rafael Nadal, Kyrgios lui-même, Serena Williams et Naomi Osaka, entre autres.