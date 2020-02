“J’ai battu tous les joueurs en tournée” – Nick Kyrgios

Nick Kyrgios est de retour en mode compétitif alors qu’il cherche à prendre un bon départ à l’Open de Delray Beach en Floride. L’Aussie affrontera Tommy Paul au premier tour. Il est également la tête de série d’un événement ATP pour la toute première fois de sa carrière.

Nick Kyrgios aime Delray Open

L’événement ATP 250 Delray Beach Open est l’un des tournois préférés de Nick sur le Tour. Outre le cadre magnifique de la Floride, l’événement attire également de nombreux jeunes joueurs américains. Nick a un lien avec de nombreux jeunes joueurs de tennis américains.

Nick Kyrgios

Dans son affrontement d’ouverture, Kyrgios affrontera Tommy Paul, un autre de ses bons amis. Paul est un Américain de 22 ans qui a commencé à attirer l’attention des gens avec son tennis. Il a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie en janvier, battant Grigor Dimitrov dans un match alléchant de 5 sets.

“Beaucoup de mes amis jouent ici”, a déclaré Kyrgios. «C’est bon de revoir des gars comme Jack sur le terrain. De toute évidence, jouer un de mes meilleurs amis Tommy au premier tour. “

Le «Jack» ici n’est autre que Jack Sock, un autre des amis proches de Nick. Sock a connu une saison épouvantable en 2019 car elle était embourbée par des blessures et des sorties précoces des événements. Cependant, l’Américain est maintenant en forme et de retour sur le Tour. Les deux se sont entraînés ensemble alors qu’ils se préparaient pour le coup d’envoi du tournoi.

L’événement Delray abrite également un terrain de basket non loin du salon des joueurs. Un facteur de plus qui en fait l’un des événements les plus agréables pour Nick Kyrgios. Passionné de basket, Nick se fait un point d’honneur de jouer au basket aussi.

«Delray est un endroit où je me sens extrêmement à l’aise. J’ai toujours une de mes semaines préférées de l’année. De toute évidence, le terrain de basket en est une grande partie. »

Tous les yeux seront rivés sur Kyrgios alors que tout le monde attend de voir comment il se comporte après un bon début de saison. Le numéro 21 mondial a été contraint de se retirer de l’Open de New York la semaine dernière en raison de problèmes avec son tendon de l’épaule. Mais l’homme sait à quel point il peut être bon et n’est jamais vraiment à court de confiance.

“Je suis toujours confiant. J’ai à peu près battu tous les joueurs de la tournée et je l’ai fait à ma façon, donc la confiance ne me manque pas vraiment. ”