J’ai beaucoup appris de Roger Federer

Tennis – La star grecque du tennis Stefanos Tsitsipas a rappelé sa première séance d’entraînement avec la légende du tennis suisse Roger Federer et avoir joué aux côtés du 20 fois champion du Grand Chelem de la Laver Cup dans une interview accordée au site Web d’Ubitennis.

Stefanos Tsitsipas à l’entraînement avec Roger Federer

Dans une interview à Ubitennis, Stefanos Tsitsipas, actuellement classé n ° 6 mondial, a commenté: «C’était la première fois que c’était incroyable. Je pensais que je rêvais, honnêtement.

Plus vous jouez avec lui, plus cela semble normal mais en même temps cela ne peut pas sembler normal parce que c’est Roger Federer, ce n’est pas un autre joueur. « Tsitsipas a également joué aux côtés de Federer à la Laver Cup en septembre sur Team Europe et dit qu’il a appris beaucoup de choses de Federer tout en étant son coéquipier, ce qui l’a aidé même en dehors du terrain.

«Je m’exprime davantage. J’ai passé beaucoup de temps avec lui lors de la Laver Cup en septembre et j’ai beaucoup appris de lui. Même la façon dont vous vous portez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous pensez pouvoir transmettre cela à quelqu’un d’autre.

Je me suis senti vraiment inspiré. « Tsitsipas et Federer ont joué quatre fois sur la tournée jusqu’à présent, les deux ayant remporté 2 matchs chacun. Toutes leurs quatre rencontres ont fait partie de la tournée en 2019. Tsitsipas a gagné en quatre sets à l’Open d’Australie en 2019 et en deux sets lors des Nitto ATP Finals à Londres tandis que Federer a gagné à Dubaï et à Bâle en deux sets.

Stefanos Tsitsipas a le meilleur classement en carrière de n ° 5 au monde, ce qui fait de lui le joueur grec le mieux classé de l’histoire. Il est le champion en titre des finales de l’ATP et le plus jeune vainqueur du championnat de fin d’année masculin en 18 ans.

Il a remporté cinq titres en simple sur l’ATP World Tour. Il a également été classé n ° 1 mondial chez les juniors et a remporté l’épreuve de double masculin de Wimbledon 2016. Roger Federer a été 20 fois champion du Grand Chelem et a remporté le plus de chelems de tous les joueurs de l’histoire du tennis masculin.

Il est actuellement classé n ° 4 mondial et a récemment annoncé qu’il manquerait le reste de la saison 2020 afin de se remettre de sa blessure au genou, pour laquelle il a subi une deuxième intervention chirurgicale le mois dernier. Federer devrait faire son retour en 2021.