J’ai beaucoup de questions sur la façon dont je vais finir ma carrière

La star du tennis français Jo-Wilfried Tsonga dit qu’il sait qu’il ne pourra pas jouer sur la tournée très longtemps et qu’il veut pouvoir prendre sa retraite à ses propres conditions, reconnaissant le fait que la fermeture actuelle du tennis avait rendu les choses incertaines pour sa retraite. plans aussi.

Le Français aura 35 ans le 17 avril et dans un chat en direct sur Facebook, il a commenté: “Mon corps me fait sentir que ça ne durera pas beaucoup plus longtemps. J’ai aussi beaucoup de questions sur la façon dont je vais finir mon carrière.

Je vais bientôt avoir 35 ans, mon corps me fait sentir que ça ne durera pas longtemps. C’est pourquoi je veux être au top pour quand on reprend, pour pouvoir partir la tête haute et non en étant baissé ou par la petite porte. “

Tsonga est actuellement classé n ° 49 dans le monde. Il a atteint la cinquième place du classement mondial en février 2012. Le Français est devenu célèbre à l’Open d’Australie 2008 où il a atteint la finale en tant que joueur non classé – battant quatre têtes de série en cours de route, y compris une victoire en deux sets contre No. .

2 Rafael Nadal en demi-finale – avant de s’incliner face à Novak Djokovic en finale. Il a également atteint les demi-finales de l’Open d’Australie 2010, les Open de France 2013 et 2015 et à Wimbledon en 2011 et 2012 ainsi que la finale des finales de l’ATP World Tour 2011.

Tsonga faisait partie de l’équipe de France qui a remporté la Coupe Davis en 2017 et a remporté une médaille d’argent olympique en double avec son partenaire Michaël Llodra aux Jeux olympiques d’été de 2012.