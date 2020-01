«J’ai beaucoup joué au tennis mais jamais contre Tennys»

N ° mondial Roger Federer concourra pour la 15e fois en quart de finale de l’Open d’Australie, battant Marton Fucsovics en quatre sets et un peu plus de deux heures. Il était essentiel pour les Suisses de passer à la vitesse supérieure après avoir perdu un set d’ouverture et ramener la rencontre à la maison sans passer trop de temps sur le terrain, luttant contre John Millman pendant quatre heures deux nuits seulement auparavant.

Après ce revers précoce, Roger a trouvé le moyen d’apprivoiser les tirs de Marton et de dominer dès le deuxième set, tout en gardant le contrôle et en organisant le quart de finale avec Tennys Sandgren, le joueur le moins bien classé du tirage au sort.

Après avoir échoué à se qualifier pour le tableau principal de Melbourne pendant cinq années consécutives, Tennys a battu Stan Wawrinka et Dominic Thiem en 2018 pour atteindre le quart de finale de nulle part, classé 97e au monde. Deux ans plus tard, l’Américain garde à peine la place dans le top 100 après avoir perdu les points d’Auckland l’année dernière où il a remporté le premier et le seul titre ATP, peinant à faire bonne impression sur le circuit ATP le reste de la saison précédente. et trouver le formulaire ici à Melbourne pour entrer dans les huit derniers.

Tennys a battu le meilleur de l’équipe italienne pour remporter des victoires sur Matteo Berrettini et Fabio Fognini, établissant le premier affrontement contre Roger Federer et espérant un miracle contre l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Après sa victoire sur Fucsovics, Roger a plaisanté sur le fait qu’il a joué beaucoup de tennis tout au long de sa carrière, mais en fait jamais contre quelqu’un nommé Tennys, dans l’attente du prochain affrontement contre un gars avec un nom parfait pour notre sport.

“Tennys n’allait pas être un joueur de baseball, pas avec ce nom. C’est irréel, en fait. J’ai hâte de jouer contre lui; je n’ai jamais joué contre Tennys; j’ai joué beaucoup de tennis dans ma vie mais jamais contre Tennys. ”