J’ai besoin de mieux jouer

Le numéro un mondial Rafael Nadal a réussi son test du deuxième tour à l’Open d’Australie, mais après le match, il a besoin de relever son niveau. Nadal, tête de série n ° 1, a infligé une défaite en deux manches au n ° 76 mondial Federico Delbonis 6-3 7-6 (4) 6-1 pour organiser un troisième tour contre son compatriote Pablo Carreno Busta.

Nadal avait des points de rupture en quatre matchs du deuxième set mais n’a pas réussi à se convertir et il a donc dû gagner le set lors d’un tie-break. Nadal n’a eu aucun problème à créer des opportunités de points de rupture mais il avait du mal à les convertir car il n’a réalisé que 3 de ses 20 chances de points de rupture.

“Je pense que je peux faire beaucoup de choses mieux”, a déclaré Nadal, selon le site Web du tournoi. “Mais ce n’est pas à cause de Delbonis, non? Je peux faire les choses mieux à cause de moi-même.” Je dois jouer mieux. Surtout, je dois convertir les points d’arrêt.

«Mais c’est juste quelque chose qui s’est produit aujourd’hui. Nous n’avons pas besoin d’accorder beaucoup d’attention à cela, non? …. Je suis convaincu que je vais mieux jouer parce que chaque jour dans le troisième set, j’ai pu montrer un bon niveau de tennis. Je dois le faire avant la prochaine fois. ”