J’ai besoin d’un peu plus de pratique

L’ancienne n ° 1 mondiale, Sania Mirza, a déclaré qu’elle avait besoin d’un peu plus d’entraînement avant de reprendre la compétition après sa défaite aux championnats de tennis WTA Dubai Duty Free cette semaine. Mirza et sa partenaire française Caroline Garcia ont affronté Saisai Zheng et Barbora Krejčíková en huitièmes de finale lors de l’événement de Dubaï mercredi.

Mirza avait subi une blessure au mollet en remportant son événement de retour à Hobart et a dû écourter sa campagne de l’Open d’Australie. S’adressant au Times of India, Mirza a commenté: “Revenir d’une blessure est plus difficile mentalement que physiquement, car ce n’est pas tant la douleur elle-même que la peur d’une autre traction, une tension, une larme, étant donné que la mémoire du revers est encore frais.

Ça fait mal au pas après le service, quand on veut mettre la pression, aller à fond ou quand je réagis, en poussant vers la droite. La déchirure ne fait pas mal, ce sont les muscles qui l’entourent qui n’ont pas été suffisamment utilisés ou renforcés qui sont une préoccupation.

Mirza a déclaré qu’elle cherchait à devenir plus en forme et à s’entraîner. «J’ai besoin d’un peu plus d’entraînement. Cela fait environ cinq à six semaines et je n’ai frappé que pendant six à sept jours pendant cette période. J’ai pu faire plus de trucs physiques, mais il faut quand même frapper plus de balles pour avoir la sensation.

C’est normal de ressentir ça après une blessure. J’aurais aimé avoir une semaine complète d’entraînement avant Dubaï. Parfois, vous devez espérer que votre corps se sent mieux et le tester au fur et à mesure. Mais la meilleure partie est que je ne ressens rien avec la larme réelle ».

Mirza disputera ensuite l’Open du Qatar à Doha, avec Garcia à nouveau cette fois. Le duo rencontre Cagla Buyukakcay / Laura Siegemund au premier tour du tournoi.