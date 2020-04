«J’ai bien commencé le match et enduré des moments difficiles»

Roger Federer, 20 ans, a ouvert la saison 2002 au 13e rang, remportant le titre à Sydney et s’inclinant au quatrième tour à l’Open d’Australie après un affrontement épique contre Tommy Haas. Le Suisse n’a pas réussi à défendre le titre à Milan, s’inclinant face à Davide Sanguinetti en trois sets avant de battre Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin en Coupe Davis à Moscou.

Rotterdam, Dubaï et Indian Wells ne sont pas allés comme Roger le souhaitait, retrouvant son meilleur tennis à Miami où il a atteint la première finale du Masters 1000. Au deuxième tour, Roger a affronté le numéro un mondial. 139 Jeff Morrison 6-1, 7-6 en 69 minutes rapides, repoussant les cinq chances de pause et prenant les points cruciaux du deuxième set pour sceller l’accord en un rien de temps et prendre un départ gagnant.

Morrison n’a disputé que sa deuxième épreuve du Masters 1000 et il n’a pas pu faire grand-chose lors du premier match, élevant son niveau dans le deuxième set pour défier l’adversaire mieux classé qui a remporté le bris d’égalité 8-6 pour ouvrir une autre campagne notable à Miami. après le quart de finale d’il y a un an.

“Je me sentais assez bien là-bas, je commençais bien le match et j’étais content de la façon dont il s’était déroulé. Il a commencé à bien mieux servir dans le deuxième set et il y a eu des moments difficiles. Je pense que c’est aussi bien que j’en sois sorti; c’est va m’aider pour le prochain match.

Je pense que mon prochain rival est Jan Vacek ou Albert Portas. J’ai déjà joué à Portas sur l’herbe, ce qui ne peut pas dire grand-chose, et je ne sais même pas comment Vacek joue, il faudra explorer cela. Je dois peut-être aller les étudier un peu ou demander aux gars comment ils jouent, pour obtenir un peu plus de retours. ”