«J’ai bien joué. C’est agréable de remporter la victoire pour votre pays »

N ° mondial 6 Stefanos Tsitsipas s’est incliné samedi dans la finale de Dubaï face à Novak Djokovic, incapable de franchir une étape supplémentaire dans le désert et de remporter le titre, terminant également deuxième de Roger Federer il y a un an. Sans temps de repos, Stefanos s’est rendu à Manille, menant la Grèce contre les Philippines au premier tour des éliminatoires du Groupe mondial II sur un terrain en terre battue.

Stefanos et son frère Petros ont remporté des victoires convaincantes pour pousser la Grèce en tête, passant deux heures sur le terrain combinées et perdant six matchs au total pour mettre leur pays au bord du succès. Stefanos a maintenant une fiche de 5-0 en simple de la Coupe Davis, battant Alberto Lim 6-2, 6-1 en 53 minutes pour le 12e triomphe de la saison et le neuvième lors des dix dernières rencontres depuis Marseille.

Le joueur le mieux classé a perdu huit points derrière le tir initial, face à aucune chance de pause et prenant près de la moitié autant de points que son adversaire qui était loin des chiffres grecs. Tsitsipas a également pris le dessus sur le retour, convertissant cinq des sept occasions de pause pour contrôler le rythme tout le temps et conclure la rencontre en moins d’une heure.

Lim s’est cassé lors des deux premiers matchs de service pour tomber 3-0, avec Stefanos qui a bien servi pour saisir le set 6-2 avec une prise amoureuse lors du huitième match. Dans le deuxième set, le champion des finales ATP a décroché trois pauses consécutives pour franchir la ligne d’arrivée et livrer le point d’ouverture pour la Grèce avant que son frère ajoute le deuxième pour une journée parfaite au bureau.

“Les choses se sont plutôt bien passées; je pense que j’ai bien joué. C’est agréable d’avoir la victoire aujourd’hui”, a déclaré Stefanos. “J’ai bien joué du début à la fin”, a déclaré Petros. “J’avais un bon état d’esprit après un bon départ et je l’ai gardé pour le reste du match.

Je pense que j’ai joué très solide, sans trop d’erreurs. De son côté, je pense qu’il n’a pas joué de son mieux, ce qui m’a donné la confiance d’aller encore plus loin. ”