Avec le joueur de Barcelone Miguel Angel Nadal comme un oncle et l’amant de tennis Toni Nadal comme l’autre, Rafael Nadal a eu l’occasion d’embrasser les deux sports et de montrer ses compétences à la fois sur le court vert et rouge. À l’âge de 12 ans, le natif de Manacor a décidé de choisir le tennis comme sport principal, travaillant avec Toni et devenant l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Coup d’envoi de la saison 2003 en dehors du top 200, le joueur de 16 ans a atteint trois titres Challenger au cours des trois premiers mois avant de remporter le premier titre à Barletta, en direction de Monte Carlo où il a évincé le champion en titre de Roland Garros Albert Costa en route vers le troisième tour, en répétant la même chose à Hambourg.

Aux prises avec une blessure au coude, le jeune a dû rater Roland Garros et les épreuves pré-Wimbledon sur gazon, inscrivant son premier majeur au All England Club et battant Mario Ancic 6-3, 6-4, 4-6, 6-4 après épuisante trois heures et quatre minutes, devenant le troisième plus jeune joueur avec une victoire dans la cathédrale du tennis après Boris Becker et Mats Wilander!

Les deux joueurs ont eu leurs chances sur le retour que c’était et Nadal qui a repoussé 11 des 14, offrant cinq pauses et se déplaçant au-dessus pour un triomphe marquant sur le joueur qui avait battu Roger Federer au premier tour un an plus tôt.

Interrogé sur ses oncles, Rafa a expliqué que Miguel Angel a joué pour Barcelone dans les années 90 et que toute la famille les a encouragés au cours de cette décennie. Pourtant, Nadal a admis qu’ils étaient les supporters du Real Madrid, retournant dans leur club préféré une fois que Miguel Angel avait quitté Barcelone en 1999 et était retourné au club local de Majorque.

“J’ai choisi le tennis plutôt que le football à l’âge de 12 ans parce que je le jouais mieux. Quand mon oncle a joué pour Barcelone, la famille les encourageait. Avant cela, nous soutenions tous le Real Madrid. Une fois que mon oncle a quitté Barcelone, nous étions Real Les fans de Madrid recommencent. ”