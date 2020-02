“J’ai commencé à me sentir vraiment mal” – Novak Djokovic révèle un moment effrayant lors des finales de l’Open d’Australie

Novak Djokovic a récupéré de 2-1 sets lors d’une finale du Grand Chelem pour la première fois pour décrocher son 8e Open d’Australie et son 17e titre majeur. Malgré ses difficultés pour une grande partie du match, Djokovic a trouvé un moyen de gagner le match. D’un autre côté, Dominic Thiem a fait un effort incroyable mais n’était pas suffisant pour dépasser le Serbe.

Étonnamment, Djokovic avait l’air désemparé et épuisé lors de la finale de quatre heures. Il a également admis se sentir faible en énergie et étourdi au cours des deuxième et troisième séries en raison de la déshydratation. L’apport de gels, beaucoup d’eau et des bouteilles de nutriments après le troisième set a rajeuni son énergie et l’a ramené dans le match.

«J’ai joué un mauvais match»: Novak Djokovic

Dans les deuxième et troisième sets, Novak a eu du mal pendant ses matchs de service et son niveau a chuté au sol. Il jouait parfois au tennis horrible. Cependant, Djokovic a réussi à creuser un trou et à retrouver sa concentration dans le match. Il l’a également fait au Championnat de Wimbledon 2019 contre Roger Federer et il l’a encore fait ici. C’était une autre victoire mentale pour le 17 fois champion du Grand Chelem.

«J’ai joué un mauvais match au début de la seconde, quelques doubles fautes. Après avoir perdu le deuxième set, je commence à me sentir vraiment mal sur le terrain. Mon énergie a chuté considérablement », a-t-il déclaré.

Djokovic a ajouté: “Pour être honnête, je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle cela s’est produit parce que j’ai fait les choses que je faisais avant tous mes matchs. J’étais bien hydraté et tout. Apparemment, le médecin a dit que je n’étais pas assez hydraté. “

“J’étais sur le point de perdre le match”: Djokovic

Le joueur de 32 ans a révélé qu’il avait retrouvé son énergie et sa force à mi-chemin dans le quatrième set et était revenu dans le match.

«J’étais sur le point de perdre le match. Dominic est un joueur de tennis fantastique qui joue avec une énorme quantité de puissance dans ses tirs, en particulier du côté du coup droit. Il utilise très bien sa tranche. Il a perturbé mon rythme dans mon jeu à un moment donné », a noté Djokovic.

Novak a révélé que Thiem était un meilleur joueur et que le match aurait pu prendre un chemin différent. Il a expliqué qu’il avait servi et volé quand il faisait face à un point d’arrêt au quatrième et au cinquième et cela a fonctionné les deux fois. Cependant, cela aurait également pu être différent car le service et la volée ne sont pas quelque chose à quoi il est habitué.

“J’ai en quelque sorte reconnu que c’était une tactique importante dans ces circonstances, et je suis vraiment heureux que cela ait fonctionné”, a-t-il conclu.