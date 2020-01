«J’ai commencé beaucoup mieux aujourd’hui», explique Barty alors que First Seed maintient les espoirs australiens en vie

L’Australienne Ashleigh Barty, 23 ans, First Seed, avait orchestré une performance de mauvais augure mercredi 22 janvier pour s’emparer d’une victoire retentissante sur la Slovène de 29 ans Polona Hercog. la cour dure de Rod Laver Arena.

Bien que l’espoir australien ait atteint le premier set, il a pourtant dû presser fort pour combattre le Slovène dans le deuxième set pour terminer le match avec un solide triomphe 6-1, 6-4. Pendant ce temps, ajoutant que l’Australienne assidue, Ashleigh Barty, se sentait de plus en plus à l’aise chaque jour, ce qui a finalement dissipé certaines inquiétudes de son énorme base de fans australiens, a déclaré mercredi 23 ans lors d’une conférence de presse d’après-match mercredi. (22 janvier), “Chaque fois que vous êtes en mesure de gagner un match, vous avez une autre occasion d’essayer d’être un peu meilleur, d’essayer d’être encore plus net et propre.

J’avais l’impression d’avoir commencé beaucoup mieux aujourd’hui, puis le deuxième set a également pu sortir de certains jeux de service collants vers la fin du set là-bas. »Ashleigh Barty affrontera Elena Rybakina, 29 ans, la 29e tête de série, la joueuse de tennis kazakhe-russe, Elena Rybakina, vendredi 24 janvier, lors de son match du troisième tour’ 20 AO.