Novak Djokovic joue au Championnats de tennis hors taxes de Dubaï, où il triomphe en quatre éditions. Le Serbe, qui dispute son premier tournoi depuis l’Open d’Australie 2020, a remporté son match du premier tour à Dubaï contre Malek Jaziri: “J’ai commencé la saison de la meilleure façon en Australie et j’espère continuer cette série cette semaine à Dubaï.

Je n’ai pas joué ici depuis quelques années et j’ai hâte de prendre le terrain “, a-t-il déclaré. Nole a parlé des tirages au sort de son challenger Jaziri:” On s’entend très bien. C’est un gars super sympa et on s’entraîne beaucoup. C’est malheureux.

C’est très étrange que cela se soit produit, en termes de match nul, mais c’est un joueur très talentueux et il est également très expérimenté. “Nole a remporté le match avec le score final de 6-1 6-2. Djokovic joue un bon une partie de sa morte-saison à Dubaï, comme beaucoup de ses collègues.

Il a beaucoup parlé de ses améliorations et de son amour incroyable pour le tennis: “Il y a de la place pour l’amélioration. C’est ma plus grande motivation. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles je continue à pratiquer ce sport et pourquoi je mets beaucoup d’efforts et de dévouement chaque jour.

Je pense que le tennis est un excellent endroit pour m’améliorer non seulement dans le tennis mais aussi en tant qu’être humain pour construire mon caractère. Le tennis, comme nulle part ailleurs dans la vie, me déclenche, déclenche mes émotions. aime vraiment tenir la raquette.

J’apprécie le processus. J’apprécie le voyage. J’ai autour de moi une grande équipe de personnes qui met beaucoup d’énergie et de foi en moi, dans mon jeu. Ensemble, nous créons de belles choses sur le terrain. “Le Serbe a également parlé de ses nombreuses victoires à l’Open d’Australie:” J’ai eu la chance de remporter autant d’Open d’Australie, qui ont toujours très bien commencé mon année, d’une manière très positive, m’a donné beaucoup de confiance .

Je sais que chaque fois que je gagnerais l’Open d’Australie, j’aurais une belle saison après ça. J’espère que cela peut être le cas à nouveau. ”