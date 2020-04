“J’ai continué et continue à avancer pour lui” – Aryna Sabalenka réfléchit à la mort tragique de son père

Aryna Sabalenka est l’une des joueuses les plus rapides du circuit WTA. Venant de Biélorussie, le joueur de 21 ans a eu beaucoup de succès ces deux dernières années.

En fait, 2019 a également vu son entrée dans le top 10. Elle a également connu un certain succès en double, remportant le titre de l’US Open en double avec Elise Mertens. Cependant, une tragédie personnelle a complètement changé le cours de sa carrière.

Elle a perdu son père qui était l’élément le plus crucial de sa vie. Dans une récente interview, Sabalenka a souligné l’importance de son père.

Qu’a dit Aryna Sabalenka?

Sabalenka a révélé que c’était son père qui l’avait initiée aux sports de tennis. Une jeune Aryna a embrassé au hasard le monde du tennis.

«Mon père a beaucoup investi en moi. C’est lui qui a décidé de me donner au sport, pour que je sois actif et bouge beaucoup. Une fois que nous sommes passés devant un court de tennis, il a demandé: “Peut-être que nous allons essayer?” Eh bien, j’ai pensé, pourquoi pas. J’avais alors six ans. J’ai commencé à jouer et j’aimais frapper la balle avec une raquette. »

Sabalenka a révélé qu’elle était toujours modérée en ce qui concerne le tennis. Elle ne pouvait tout simplement pas digérer la perte. Cependant, même dans sa mort, son père lui a enseigné une leçon très importante pour le voyage.

«Enfant, je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Papa m’a dit: «Tu n’as que 12 ans, mais tu as déjà cassé six raquettes. Êtes-vous normal ou quoi? «Maintenant, je suis plus calme sur le terrain. Et après la mort de mon père, j’ai réalisé qu’il y avait pire que de perdre le match. J’ai continué et je continue d’avancer pour lui. »

Parfois, nous apprenons les leçons les plus dures à la dure. Certaines de nos habitudes les plus addictives mais mauvaises disparaissent uniquement avec un événement majeur de la vie. Aryna Sabalenka a tiré cette leçon de la mort de son père.