J’ai de la chance, je suis heureux, je suis béni et je vais continuer à faire ce que je fais

L’Américaine de 22 ans Frances Tiafoe est l’une des étoiles montantes du football masculin. Classée n ° 41 au monde, Tiafoe, 21 ans, est à Auckland cette semaine pour le tournoi ASB Classic masculin. Tiafoe dit qu’il veut inspirer les enfants du monde entier, quel que soit votre parcours, vous pouvez toujours réussir, si vous travaillez dur.

Tiafoe et son frère jumeau Franklin sont nés d’immigrants de la Sierra Leone. Leurs parents ont déménagé aux États-Unis pour échapper à la guerre civile dans leur pays. Son père a travaillé comme journalier dans une équipe de construction qui a construit le Junior Tennis Champions Center (JTCC) à College Park, Maryland et a continué à y travailler et à y résider avec sa famille une fois le chantier terminé.

C’est à partir de ces humbles débuts que les frères ont commencé à jouer au tennis, ce qui a finalement conduit Tiafoe à devenir professionnelle. Dans une interview aux Stuff, l’Américain dit: “Je m’ennuie vraiment de le dire, c’est sûr.

Mais je comprends, ce n’est pas une histoire de tennis normale. C’est assez unique dans un sens, mes parents n’avaient aucune expérience en tennis, le tennis n’était une idée pour aucun d’entre eux. Pour moi de faire la moitié de ces choses, de vous parler, de voyager à travers le monde et de pouvoir mettre mes parents dans des positions qu’ils n’auraient pas pensé à leur enfant, sans parler d’eux-mêmes.

J’ai de la chance, je suis heureux, je comprends. Je suis béni et je vais continuer à faire ce que je fais. Vous ne pouvez pas dire si vous venez de la richesse ou si vous ne changez pas la détermination de l’enfant et des parents. Je conduisais, mes parents conduisaient, personne n’était paresseux dans la maison.

Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, tant que vous avez la volonté et la détermination d’être grands, ce n’est pas pertinent. »Tiafoe dit:« Je veux inspirer une tonne d’enfants que ce n’est pas le cas peu importe d’où vous venez, il s’agit de savoir où vous allez.

Pour que plus de personnes de couleur jouent au tennis, c’est ce que j’aime. J’adore être au sommet du jeu, j’aime faire de grandes choses, mais je veux que les gens sachent que si je peux faire quelque chose comme ça, n’importe qui le peut.

Je veux arriver au point où je peux rendre le tennis accessible à beaucoup de gens. Surtout pour les gens où les choses ne leur sont pas faciles. Si je peux le faire et que les gars autour de moi peuvent construire une unité et y penser, je pense que cela aidera le sport. ”