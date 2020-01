Holger Rune, vainqueur de l’événement junior de l’Open de France, dit qu’il prévoit de jouer principalement des événements professionnels en 2020 et que son objectif est de gagner des tournois du Grand Chelem et de devenir le n ° 1 mondial dans un blog pour le site Web de l’ITF (International Tennis Federation). .

Dans le blog, Rune déclare: “J’ai de grands rêves et je n’hésite pas à dire que je veux concourir pour les plus grands honneurs, gagner des tournois du Grand Chelem et être le meilleur joueur masculin au monde. L’objectif immédiat lors de la phase suivante de ma carrière est de travailler pour avoir du succès aux événements ATP Challenger.

Pour ce faire, j’ai besoin d’expérience pour gagner autant de matchs contre des adversaires professionnels que possible. Je prévois de jouer principalement des tournois professionnels en 2020 et peut-être que le facteur le plus important pour l’avenir est de me considérer comme un professionnel maintenant et non pas simplement comme un joueur junior participant à des tournois professionnels – c’est un changement de mentalité important. “

Rune a commencé à jouer un événement ATP Challenger et le match de qualification à Auckland en janvier, s’inclinant au premier tour face à Matthias Bachinger et Vasek Pospisil respectivement. Il dit que la plus grande différence entre les juniors et le circuit professionnel est que sur le circuit professionnel, vous devez vous concentrer sur chaque point.

“La plupart du temps, je vois les défis auxquels je serai confronté au cours des prochaines semaines comme des tests mentaux. Je dois accepter que je ne peux pas encore jouer aussi gros que je le souhaite et que je dois me concentrer sur chaque point solidement. tennis professionnel.

Je n’ai disputé que quelques matchs cette saison mais, tactiquement, j’ai déjà appris qu’il est crucial de se concentrer sur chaque point, ce qui n’était pas forcément le cas chez les juniors. C’est certainement quelque chose que j’ai retenu de mon match contre le Vasek Pospisil du Canada à Auckland il y a un peu plus d’une semaine.

Jouer Vasek, un joueur qui a atteint un quart de finale du Grand Chelem et qui était auparavant classé n ° 25 au monde, était fantastique car c’était la première fois que je jouais contre quelqu’un de sa qualité. J’ai joué des matchs d’entraînement avec de nombreux bons joueurs, mais c’était différent.

La compétition contre Vasek a souligné où je veux être et ce que je dois améliorer si je veux atteindre mes objectifs. Au cours de ce match, j’ai d’abord suivi le plan de match, mais quand j’ai perdu le premier set 7-5, j’ai commencé à essayer d’autres moyens de gagner des points, mais j’ai réalisé que le plan de match était la meilleure tactique après tout.

Ce fut une expérience formidable et une courbe d’apprentissage importante. “Rune dit qu’il a également travaillé avec quelqu’un afin d’améliorer sa force mentale.” Quelque chose que j’apporte dans la nouvelle saison est mon travail avec Lars Robl, un coach mental .

L’année dernière, j’ai commencé à parler à un gars vraiment cool qui faisait partie des forces spéciales danoises. Il sait comment agir dans des situations frustrantes et comprend l’importance de se concentrer pour mener à bien une mission. À mon tour, j’ai appris comment et quand changer certaines choses pour mieux performer.

Ce n’est pas comme si un coach mental vous ferait gagner, mais je le vois beaucoup dans le jeu. C’est certainement quelque chose que je continuerai à explorer au cours des semaines et des mois à venir – une période que j’attends vraiment avec impatience. ”