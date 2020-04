J’ai dirigé quelques entreprises, je travaille en dehors du tennis

La star du double brésilien Bruno Soares révèle qu’il possède quelques entreprises, ce qui le tient occupé pendant la suspension du Tour. L’ATP a suspendu le Tour le 12 mars et il n’y aura pas d’événements avant le 13 juillet au moins.

La majorité des joueurs risquent de faire face à des difficultés financières lors de la suspension du Tour. Soares, 38 ans, devrait être très bien car il a gagné un peu moins de six millions au cours de sa carrière. Le Brésilien est 32 fois champion de l’ATP en double et ancien n ° 2 mondial en double.

2. “Je suis un peu un vétéran. J’ai quelques entreprises sur lesquelles je travaille. Comme la plupart des entreprises, elles souffrent de la crise, donc elles essaient de gérer cela”, a déclaré Soares à TENNIS. .com. “J’ai toujours aimé avoir ça.

Ce n’est pas une période facile, mais cela m’a occupé et a gardé mon esprit actif. Si la tournée est de retour, ou annulée pour le reste de l’année, j’ai du travail en dehors du tennis. “Soares, désormais classé n ° 25 sur la liste des doubles, n’a pas connu un bon début de saison.

Soares et son partenaire croate Mate Pavic ont eu du mal avec leur forme car ils n’étaient que 4/5 avant la suspension du Tour. Soares et Pavic ont disputé les quarts de finale à Doha et à Rio de Janeiro, alors qu’ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, d’Auckland et de Dubaï.

Soares et Pavic, qui ont fait leurs débuts en duo au Queen’s Club en juin dernier, ont remporté leur premier titre par équipe au Masters de Shanghai en octobre.