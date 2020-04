J’ai discuté plusieurs heures avec Djokovic pour voir comment nous pouvons aider le tennis

La légende du tennis espagnol Rafael Nadal a déclaré qu’il serait heureux de jouer au tennis dans des stades vides si cela signifiait que le circuit ATP pourrait reprendre plus tôt et qu’il avait discuté avec le serbe Novak Djokovic pendant de nombreuses heures sur la façon dont ils pouvaient aider le sport.

Nadal est classé n ° 2 au monde tandis que Djokovic est classé n ° 1 – et les deux font également partie du Conseil des joueurs de l’ATP. S’adressant à la station de radio Cadena Cope lors d’une émission de financement de la Croix-Rouge, Nadal a déclaré: “Je ne m’inquiète plus pour le tennis maintenant.

Je fais du travail physique pour ne pas détériorer mon corps. Le tennis n’est pas comme le football, notre sport implique plus de voyages. Jusqu’à ce qu’il y ait [a] guérir, la situation sera vraiment compliquée. Nous devons être responsables. Je ne vois pas de tournoi officiel à court ou moyen terme.

La santé passe avant tout. Mais s’il était possible de jouer à huis clos, je serais très heureux. J’ai discuté de nombreuses heures avec Novak pour voir comment nous pouvons aider notre sport. “Parlant de sa propre expérience en quarantaine, Nadal dit:” Je traite la quarantaine mieux qu’il y a trois semaines, l’être humain a la capacité de s’adapter.

Au début, la terrible nouvelle m’a rendue triste et m’a enlevé mon désir de me réveiller, toute la journée à regarder la télévision et il n’y avait rien de positif. Au fil des jours, je suis revenue à mes routines, avec des séances doubles tous les jours pour garder la forme.

Je suis revenu de [the cancelled ATP Tour event at] Indian Wells un mercredi et ce samedi-là, l’état d’alarme était officiel. Ce fut un choc. Sachant ce qui se passait en Italie, je savais que ça allait venir en Espagne. À Indian Wells, je dormais [at the home of] le propriétaire du tournoi, qui est une personne très connectée, et chez lui, on m’a empêché de serrer quelqu’un dans mes bras et je me tenais à distance. “

Pour l’instant, tous les tournois de tennis professionnels sont suspendus jusqu’au 12 juillet. L’ATP a déclaré qu’il prendrait un nouvel appel aux tournois après le 1er juin.