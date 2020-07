« J’ai donné à Rafael Nadal la confiance nécessaire pour remporter 19 tournois majeurs », déclare l’ancien n ° 1 mondial

En 2003, Rafael Nadal devait encore avoir 17 ans et montrait déjà certaines de ses grandes qualités au monde. Cette année-là, le phénomène espagnol a remporté deux titres Challenger, a également remporté des succès en Masters 1000 et a été immédiatement élevé comme l’un des jeunes les plus intéressants de la scène mondiale du tennis.

La saison suivante, Rafa franchit une nouvelle étape, atteint la première finale de l’ATP à Auckland et réussit surtout à vaincre le numéro 1 mondial Roger Federer à Miami. C’est le début d’un incroyable dualisme qui perdure encore aujourd’hui et qui voit l’Espagnol s’imposer dans les confrontations directes.

Quatre ans après le premier, l’Espagne a conquis le deuxième titre de la Coupe Davis devant une foule de 25 000 partisans, Nadal se produisant à un très haut niveau pour évincer le numéro un mondial. 2 Andy Roddick dans le deuxième caoutchouc. Parlant du match près de 16 ans plus tard en le regardant sur la chaîne Youtube de l’ITF, Roddick a déclaré que c’était la preuve qu’il avait gagné un set contre Nadal sur terre battue et avait donné confiance à l’adolescent de 11 ans pour chasser 19 couronnes majeures.

Roddick sur Rafael Nadal

«Preuve que j’ai gagné un set contre Rafael Nadal sur terre battue. Il avait 11 ans à l’époque, et il n’y avait pas grand-chose d’autre à célébrer au cours des 3 prochains sets, mais ceux-ci semblent être des détails sans importance d’où je m’assois.

En fait, je lui ai juste donné la confiance de gagner 19 tournois majeurs « – a expliqué Andy Roddick. » Rafa Nadal est l’un des athlètes les plus accomplis sur terre … l’humilité … il a la même apparence tout au long de l’année « , a ajouté Roddick. .

« Il peut faire une blague. Il a cette innocence enfantine. Il ne sait pas à quel point il est grand. C’est pourquoi il est si attachant pour les fans de tennis du monde entier. Rafa joue bien 10-12 événements par an, s’assurer qu’il est pour les Français, obtenir ses matchs, jouer les tournois Masters Series sur terre battue.

Entrant à l’US Open avec très peu de matchs en dur, Rafa se sent à l’aise. Je pense qu’il avait l’habitude de ressentir le désespoir de prendre des répétitions sur des surfaces qui n’étaient pas de l’argile et maintenant il est suffisamment à l’aise à l’âge mûr de 34 ans pour faire confiance au processus.

Il va devoir parcourir les deux premiers tours pour prendre forme. Mais une fois qu’il a fait cela, il est un concurrent légitime dans n’importe quel Chelem « – a conclu l’ancien numéro 1 mondial.