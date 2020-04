J’ai donné tout ce que j’avais et donc je suis très fier de ce que j’ai accompli

L’ancien n ° 4 mondial Tim Henman se dit fier de ce qu’il a accompli dans sa carrière, malgré ses critiques soulignant qu’il n’a pas remporté un titre en simple à Wimbledon. S’exprimant lors de son émission de podcast, Changing Room Chat, Henman a déclaré: «Le succès consiste à maximiser votre potentiel et je sais ce que j’ai mis dans ma carrière.

J’ai donné tout ce que j’avais et je suis donc très fier de ce que j’ai accompli. Il y a eu des critiques parfois, mais si les gens veulent que vous donniez plus de 100%, vous livrez une bataille perdue. Avec l’engagement, il n’y a pas de zones grises, vous devez lui donner 100% et je l’ai fait.

Lorsque vous êtes un joueur britannique et que vous vous battez pour de gros titres et en particulier à Wimbledon, vous le gagnez ou vous le perdez. Il n’y a pas de solution intermédiaire. Je n’ai jamais été autant intéressé ou gêné par de nombreuses opinions. J’écoute ma famille et les entraîneurs avec qui j’ai travaillé et en dehors de ce groupe, je n’ai jamais été influencé ».

Henman a atteint les demi-finales à Wimbledon à quatre reprises au cours de sa carrière et entre 1996 et 2004, il a atteint au moins les quarts de finale chaque année, sauf en 2000, où il a atteint le quatrième tour. Henman dit que les matchs les plus mémorables de sa carrière ont été à Wimbledon.

«Cela va toujours se concentrer autour de Wimbledon et il y en a trois ou quatre qui se démarquent. Mon premier match sur le Court central en 1996 (Yevgeny Kafelnikov) a été spécial, puis le match du dimanche du milieu en 1997 (contre Paul Haarhuis) a probablement été la meilleure ambiance dans laquelle j’ai jamais joué, puis 2001, battant évidemment Roger Federer après avoir battu Sampras, puis perdre contre Ivanisevic sur trois jours.

Je n’ai aucun regret et même si j’aime toujours le tennis, je ne manque pas de jouer ni de voyager. Tirer le meilleur parti de votre carrière est une réussite pour quiconque dans le sport et je pense certainement que je l’ai fait ».