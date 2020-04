J’ai également parlé au médecin de Rafael Nadal

L’ancien joueur n ° 1 en Inde, Yuki Bhambri, a déclaré qu’il était frustrant de faire face à sa dernière blessure, qui l’a tenu hors du circuit depuis octobre 2018. Bhambri a subi une blessure au tendon à la jambe droite en octobre 2018 et n’a pas pu revenir la tournée depuis.

S’adressant au miroir de Mumbai, l’Indien de 27 ans, qui a subi plusieurs blessures tout au long de sa carrière, a déclaré: “Je n’ai jamais eu une pause aussi longue et c’est frustrant, surtout lorsque vous vous blessez en étant au sommet de votre forme.”

Bien faire, avoir beaucoup de succès et tout allait bien. Pour avoir un arrêt soudain et être absent pendant si longtemps. J’avais une petite déchirure dans mon tendon. J’ai vu des spécialistes un peu partout. J’ai vu un couple en Inde, un couple aux États-Unis et pour le traitement, je n’étais tout simplement pas satisfait de cela. “

Bhambri dit qu’il a également demandé l’aide d’Angel Ruiz-Cotorro, le médecin de longue date de la légende du tennis espagnol Rafael Nadal. “Il y avait beaucoup d’incertitude sur la façon de procéder, alors j’ai été conduit chez le Dr Cotorro à Barcelone.

Et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de poursuivre ma rééducation thérapeutique. Pour manquer à peu près une année entière et maintenant évidemment pour rater à cause du virus, 2020 va presque être exclu et il n’y aura pas beaucoup de tennis qui va se passer à ce stade.

C’est normal de ressentir cette frustration. Trois ou quatre fois, j’ai été frustré de refaire les exercices aussi, cela devient monotone. À un certain moment, vous pensez en quelque sorte que ce n’est peut-être pas le cas, et il n’y a pas d’aller plus loin.

Mais après l’avoir fait pendant si longtemps, j’ai joué au tennis toute ma vie et je voulais continuer à faire mes preuves et vouloir revenir. Je pense que c’est ce qui m’a permis de continuer. “Bhambri dit que chaque fois qu’il a été blessé, cela l’a aidé à revenir plus fort, ce qui est un espoir pour lui.

“Je me suis toujours amélioré à chaque fois que je reviens. J’ai eu de nombreuses blessures dans le passé également. Je m’étais fait mal au coude en 2016, et 2017 et 2018 ont été à peu près les meilleures années de ma carrière de tennis. Et j’ai était au sommet de ma carrière.

Avant de me blesser en 2015, j’étais dans le top 100 pour la première fois. J’ai donc toujours senti que je me suis amélioré. J’ai pu utiliser le temps que j’ai passé, pour améliorer mon jeu ou pour évaluer où je me suis rendu et ce qui doit être fait dans le tennis ou les aspects physiques ou mentaux, donc cela a été la clé pour moi de garder sur l’amélioration.

Et cela me motive également pour cette fraction. Si vous avez fait mieux à chaque fois que vous revenez, vous devriez être content tant que vous vous en tenez à le planifier et à pouvoir revenir. Plus que tout, il a hâte de revenir et de recommencer la compétition. “Je veux juste faire partie de la tournée et pouvoir participer à des événements importants.”