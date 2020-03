“J’ai encore besoin de beaucoup d’amélioration” – Kim Clijsters affiche sa défaite à l’Open de Monterrey 2020

La joueuse de tennis britannique numéro un Johanna Konta a battu l’as belge Kim Clijsters à l’Open de Monterrey 2020. Malgré sa défaite de 6-3, 7-5, la quadruple championne majeure s’est contentée de sa performance. Et elle avait l’air optimiste dans son presseur d’après-match.

Au Mexique, les 10 doubles fautes non classées de Clijsters en provenance de Dubaï (contre Garbine Muguruza) ont été réduites à quatre, elle a également obtenu neuf as contre Konta. En d’autres termes, elle a joué un bon match sur ses services.

Pour le moment, elle sent qu’il y a encore place à amélioration. Les anciens numéro un mondiaux Clijsters porteront une attention particulière aux bases de son jeu. «Je sentais que certaines choses allaient mieux. Certaines choses doivent encore être améliorées. C’est pourquoi il est bon de jouer des matchs », a déclaré Clijsters à Monterrey.

Kim Clijsters et Johanna Konta

Kim Clijsters est devenue professionnelle en 1997. Et au cours de deux décennies, la joueuse de 36 ans a joué contre de nombreuses générations du sport. Elle est très capable de s’adapter aux changements dans le sport.

«J’ai traversé différentes générations et joué de nombreux joueurs tout au long de ma carrière. Je suis encore à un stade où je veux me concentrer sur ce que je fais et comment je me sens, et commencer à lire mes adversaires », a-t-elle mentionné.

«C’est un processus auquel je dois faire confiance et continuer à travailler dur pour m’améliorer à chaque match que je joue. Je voudrais faire de grands pas mais je dois me concentrer sur de petits pas et m’améliorer de jour en jour. “

«J’ai commencé et servi bien mieux que moi à Dubaï» – Kim Clijsters

Avant son match au Mexique, Clijsters a déclaré qu’elle s’améliorait et jouait un bon niveau de tennis. Cependant, elle admet qu’elle n’a toujours pas atteint le «rythme de match» et seuls le temps et la pratique peuvent l’aider à se synchroniser à nouveau avec le tennis professionnel.

Kim Clijsters

«À Dubaï, je n’ai pas bien commencé parce que j’étais dépassé, mais aujourd’hui j’ai commencé et servi beaucoup mieux que j’y étais. Ce sont quelques-unes des choses positives, et les points qui doivent être meilleurs, je travaillerai très dur pour les améliorer pour les autres matches », a partagé Kim Clijsters après avoir perdu contre Konta.

Ensuite, la deuxième tête de série, Johanna Konta, jouera une autre maman sur le circuit WTA, Tatjana Maria au deuxième tour d’Abierto GNP Seguros 2020.