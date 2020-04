«J’ai envie de poursuivre le top 10 ou le top 5 à l’avenir»

Au début de 2003, Rafael Nadal, âgé de 16 ans, était classé à quelques places en dehors du top 200, jetant un œil sur des positions beaucoup plus élevées et de grands objectifs au cours des 12 prochains mois. L’Espagnol a été l’un des joueurs à battre au niveau Challenger au cours des trois premiers mois, perdant les trois premières finales avant de soulever le trophée à Barletta pour se retrouver au bord du top 100.

Rafa était certainement important pour ce groupe avant même d’avoir 17 ans, atteignant le troisième tour à Monte-Carlo et Hambourg et jouant dans une autre finale Challenger avant de souffrir d’une blessure qui l’a forcé à ignorer Roland Garros et toutes les épreuves pré-Wimbledon.

Au All England Club, Nadal est devenu l’un des plus jeunes joueurs du troisième tour, remportant de précieuses victoires sur terre battue dans les semaines à venir en juillet et sautant toute l’action avant l’US Open en raison d’une autre blessure.

À New York, Nadal a défait Fernando Vicente au premier tour, s’inclinant 7-6, 6-3, 7-6 lors du prochain affrontement contre Younes El Aynaoui après avoir défié deux heures et 43 minutes. Le jeune a repoussé neuf chances de pause sur 12, volant deux fois le service du rival et échouant dans les moments décisifs pour subir une défaite en deux sets.

Donnant le meilleur de lui-même pour rester en contact, Nadal est venu d’une pause dans les sets un et trois, atteignant 6-6 dans les deux bris d’égalité avant de perdre les deux points suivants pour propulser le Marocain dans les 32 derniers et terminer sa course au deuxième tour .

Après le match, Nadal a admis qu’il aimerait percer le top 10 ou le top 5 un jour, conscient du fait qu’il y a beaucoup de joueurs de haute qualité mais parlant de son désir de se retrouver un jour. Comme nous le savons tous, il est arrivé moins de deux ans plus tôt quand il est devenu l’un des plus grands joueurs du monde après Roger Federer, forgeant son héritage qui reste solide après 15 ans et de nombreux moments stressants dus à des blessures.

“J’ai eu de bons résultats cette année mais j’essaye de ne pas trop penser à l’avenir. Si vous jouez et vous entraînez bien, les positions de classement viendront. C’est pourquoi je ne pense pas aux prochains Majors ou Masters 1000.

J’essaie d’améliorer tous les plans et de leur donner plus de puissance. J’ai travaillé sur mon service et ma tranche de revers; Je dois améliorer cela pour être encore plus compétitif. À l’avenir, je veux atteindre le top 10 ou le top 5 mais de nombreux joueurs jouent très bien en ce moment. Ce sera difficile pour moi, mais j’ai le désir de poursuivre cet objectif. ”