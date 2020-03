“J’ai été rejeté une fois” – Naomi Osaka donne des conseils de rencontres

En raison de la suspension de l’ATP et de la tournée WTA, de nombreux joueurs comme Naomi Osaka se sont extrêmement ennuyés. Pour combattre son ennui, Naomi Osaka est allée sur Instagram. Elle a décidé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées et a fini par donner des conseils de rencontres à quelqu’un.

Les conseils donnés par Naomi Osaka

La question qui lui a été posée était de savoir quoi faire si vous avez le béguin. Elle a répondu à cela tout en faisant son propre aveu. Elle lui a dit –

«Honnêtement, allez-y. Rien ne changera en stagnant. »

Elle a ensuite admis: «J’ai été rejetée une fois avec cet état d’esprit auparavant, donc je ne suis probablement pas la seule à demander.»

Je pense que nous pouvons tous convenir que Naomi Osaka s’ennuie compte tenu du fait qu’elle a le temps de donner des conseils de rencontres. Cela soulève la question – Quand la tournée ATP et WTA reprendra-t-elle? Malheureusement, pour cette question, nous n’avons pas de réponse certaine.

Récemment, l’ATP a annoncé que la suspension serait prolongée jusqu’au 7 juin. Cela a entraîné l’annulation de 5 tournois Masters cette année. L’Open de France qui devait se tenir dans ce délai a été reporté à septembre.

Le vaccin contre le coronavirus fait actuellement l’objet d’essais sur l’homme. À moins que ce vaccin ne se révèle efficace, il est probable que la suspension de la tournée ATP puisse être prolongée à mesure que le virus se propage rapidement. De nombreux pays ont annoncé un verrouillage complet pour contenir la propagation du coronavirus.

Nous ne pouvons qu’espérer que le virus ne se propage pas plus loin et que ce nouveau vaccin fonctionne. Si ces 2 choses se produisent, nous pouvons nous attendre au retour de l’ATP et de la tournée WTA en juin. Nous verrons également Naomi Osaka de retour en action et ses fans espèrent qu’elle pourra jouer à nouveau son meilleur tennis et remporter d’autres titres de grand chelem.