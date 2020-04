J’ai été testé positif en mars

Katrina Adams, présidente de l’US Open et présidente de la Fed Cup, a révélé dans un article sur les réseaux sociaux qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus le mois dernier et fait maintenant sa part pour donner son plasma pour aider à sauver les autres.

L’ancien président de l’USTA, Adams, a déclaré dans son article: “Alors que je réfléchis à la signification de #Easter et à la résurrection du Christ, je pense à ce qui s’est passé dans le monde de # COVID19. Beaucoup de mes amis / connaissances ont perdu des êtres chers. ..J’ai eu de la chance.

J’ai été infecté au début du mois de mars, avant que les chiffres de NY ne montent en flèche et que la panique ne monte. J’ai eu des symptômes mineurs, des courbatures et une fièvre non détectée qui s’est brisée pendant la nuit. J’ai été testé positif et je n’ai pas vraiment souffert. Le côté positif est que je suis alors devenu un candidat pour donner mon plasma pour sauver la vie des autres, car mes anticorps sont extrêmement élevés.

J’ai été infecté pour une raison et cette photo me rappelle que le bien viendra de mon malheur. En réalité, c’était une bénédiction que je puisse maintenant faire une différence pour quelqu’un d’autre🙏🏽 #StayHome #WashYourHands #StayHealthy #KeepYourDistance #HappyEaster 🐰 “Adams est la troisième personne de la communauté de tennis à avoir un test positif pour le virus.

L’ancien capitaine de la Coupe Davis, Patrick McEnroe, a révélé qu’il avait contracté la maladie fin mars et que le Brésilien Thiago Seyboth Wild a partagé son test positif à la fin mars.

