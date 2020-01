«J’ai eu de superbes essais avec Rafael Nadal, Roger Federer»

En quelque 11 mois, Jannik Sinner est passé de loin du top 500 au top 80, s’établissant comme l’un des jeunes à battre sur le Tour à l’âge de 18 ans. L’Italien super talentueux est devenu le plus jeune joueur depuis Richard Gasquet avec trois titres Challenger l’année dernière, atteignant sa première demi-finale ATP et remportant le trophée Next Gen à Milan en novembre.

Les deux premiers champions Next Gen Hyeon Chung et Stefanos Tsitsipas atteindraient la demi-finale de l’Open d’Australie en janvier prochain, mais Sinner n’a pas de telles attentes, rappelant qu’il est plus jeune que les deux et qu’il a encore besoin de quelques années pour y parvenir. niveau.

Après deux défaites précoces en début de saison, Jannik est venu à Melbourne où il a eu la chance de travailler avec Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev et d’autres joueurs d’en haut, façonnant son jeu avant le choc du premier tour avec un qualifié Max Purcell mardi.

Après une saison décisive, Jannik est conscient de la difficulté à répéter et à améliorer cela en 2020, bien qu’il semble prêt à donner le meilleur de lui-même dans chaque match et à apprendre de chaque défaite en route vers la place dans le top 20. , possédant d’incroyables capacités de frappe de balle et l’esprit d’un vrai champion.

“Je pense que Stefanos Tsitsipas et Hyeon Chung ont fait un excellent travail ici, en particulier au début de la saison. Cela peut vous donner un peu de confiance, gagner ce tournoi ou mieux jouer à la fin de la saison.

Je pense que je suis encore un peu plus jeune que ces deux gars, c’est un peu différent “, a déclaré Sinner.” Je ne sais pas si cette année va être l’élan, ou peut-être deux ou trois ans après, comme Je pense que j’ai encore besoin de plus de temps; après deux semaines à Melbourne, nous saurons tout.

Ma saison n’a pas commencé comme je le voulais; Je n’ai pas pu jouer autant de matchs que je le souhaitais avant Melbourne et cela rend les choses difficiles. Pourtant, je pense que nous avons bien pratiqué, avec une forte intersaison; Je me sens bien sur le terrain, de mieux en mieux chaque jour.

Bien sûr, c’est un peu différent lorsque vous jouez des matchs mais je pense que je peux atteindre la forme souhaitée; J’ai eu des essais avec Roger Federer, Rafael Nadal et Alexander Zverev. Cette année ne sera pas si facile pour moi.

Je pense que l’objectif est toujours d’essayer de donner le meilleur sur le terrain, d’améliorer son jeu jour après jour; c’est notre objectif principal. ”